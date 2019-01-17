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社會 社會焦點 保障人權

冒名虐童小媽媽嗆「打我的都提告」　警：涉偽造文書、社維法

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記者柳名耕／台北報導

台南市在16日傳出1名1歲女童遭17歲的小媽媽、同居人以及表姐、表姐夫等人凌虐致死，除了小媽媽外，其餘3人皆在17日凌晨聲押獲准，小媽媽則被少年法庭裁定收容，不過在17日時卻傳出小媽媽在臉書上留言嗆聲，不過被網友發現發文的並非本人，警方指出，此舉已經涉犯偽造文書、社維法，將持續偵辦。

▼台南市1名17歲小媽媽與同居人、表姐、表姐夫涉嫌虐死2歲女童。（（圖／翻攝自當事人臉書）
▲▼小媽媽虐死一歲女童。（圖／翻攝自當事人臉書）

根據網友截下的圖片顯示，頭像為該名小媽媽的網友，不滿大批人圍在地檢署，就在留言處嗆聲，「我早就出了，你們慢慢在地檢署吧:))想打我早的狠（正確應為：早得很），敢打我一律通通提告:)))」、「我怎麼樣到底干你們什麼事情，拜託別來煩我行嗎？逼我去自殺嗎？」。

PO文一出讓看到的網友紛紛暴怒，表示「還敢嗆聲？到時到庭上可要好好給法官過目一下，這可教化？」，不過其他網友點進個人頁面查看後，發現疑似只是其他網友複製照片後在相關連結下留言。

刑事局偵九大隊17日例行網路巡邏時就看到該則貼文，已經把相關頁面全部備份，同時提醒這樣的行為已經違反刑法的偽造文書罪，可處5年以下有期徒刑，同時也涉犯社會秩序維護法，可處3日以下拘留或者18000元以下罰鍰，呼籲民眾切勿觸法。

▼臉書出現疑似網友建立的小媽媽假帳號。（圖／翻攝自Facebook）
▲▼網路上出現疑似17歲小媽媽的假帳號。（圖／翻攝自Facebook）

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關鍵字：虐童,台南市,包圍地檢署,交保,收容

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