「國中就懷孕」17歲媽怒老公垃圾…虐女童撞牆！學姊爆：交往2年超轟動

地方中心／台南報導

台南1歲女嬰虐死案，17歲未婚媽媽與其堂姊、堂姊夫及李姓男子移送少年法庭裁定收容，怒炸的網友紛紛灌爆她們的臉書，還意外找到這位狠母曾在臉書公開貼文中，張貼自己女兒的照片後嗆：「妳能長大成人真的浪費米，難怪妳小孩會長得像大便。」根據國中學姊爆料，其實該媽媽曾有一段令人羨慕的愛情，但懷孕後就輟學，提早出社會後，短短兩年之內就改變了心態。

這名疑似虐死女童的母親在2018年11月23日上張貼女兒可愛的照片，貼文內容卻寫：「俗話說，一樣米養百種人，妳能長大成人真的浪費米，難怪妳小孩會長得像大便。」接著說：「做人要良心放心頭，而良心是正常人才有，不會是給心腸壞、垃圾人，非出張嘴道別人是非黑白，別侮辱了良心兩個字吧！」

▲虐死女嬰的親生母親臉書被網友找出來。（圖／翻攝自當事人臉書）

對此，國中學姊透露，她認識女童的親生父母，20歲的生父就是她的學長，而這名媽媽就是她的學妹。當時，學長常與不讀書的同學當朋友，不是風雲級人物，但因為個性幽默，就受到學妹們的歡迎。學長畢業後，就常常回學校找女童媽媽，不知道有沒有升學，但兩人的互動就是情侶交往，也引起不少同學側目和關注。

學姊說，學妹國中還沒畢業就懷孕，從此改變了一生，學妹原本很想要得到美滿的家庭，但學長無法滿足她的需求，不但仍與朋友作樂、晚歸，放學妹一個人在家，最後兩人情感出現裂痕，學妹就把這些怒氣轉嫁至1歲女兒身上，還PO出女兒的照片，疑似罵學長「沒良心」、「長大成人浪費米」、「難怪小孩長得像大便」。

警方調查，女童的身軀癱軟、呼吸微弱，送院搶救仍不治死亡，南檢解剖指女童的頭部前後大面積顱內出血，全身瘀傷，遭受嚴重施暴，死狀慘不忍睹；而搜索年輕媽媽的住處中找出4項刑具，分別是愛的小手、塑膠管、木棍和不求人。她供稱，女兒晚上哭鬧，打了比較好睡，同居4人有時會抓起工具輪流打到睡著。

▲女嬰遭母親及同居人凌虐致死，全身遍體麟傷。（圖／翻攝自臉書）

主任檢察官周盟翔相驗解剖後指出，女童身上有大量受虐造成的外傷，從四肢、脖子到背部都是新舊瘀青，還有一痕一痕的結痂傷口，主要是用手指甲去摳捏，以及細小棍棒毆打；頭部也有外傷，且不只一處，前額、後腦都有，造成大面積腦內出血，「像是用頭去撞擊牆或地面。」

友人在臉書上痛批，當初生母曾承諾會好好照顧小孩、給孩子好的生活，「結果現在呢？你男友（友人）打小孩，你竟然還跟著他一起打，還拿菸燙她，孩子的額頭整個是腫的、是瘀青的，不是只有身上而已！看到孩子的照片我真的眼淚一直掉。小寶貝不痛了，乖乖跟著菩薩去，要保佑那些欺負你的壞人得到報應！」

女童生父得知噩耗，也難過在臉書發文，「親愛的，妳乖乖的去當小天使，請原諒爸爸沒好好照顧妳，爸爸一定幫你討回來，真的後悔沒把妳留在身邊，讓妳受盡委屈。孩子對不起，爸爸對不起妳，妳乖乖跟菩薩去修行，下輩子再來當我的小孩，爸爸愛妳。」

女童外婆出面受訪時表示，女童生父國中畢業後就沒再繼續升學，以打零工為生，2年前與16歲的女兒登記結婚後，曾要求生父每個月拿出1萬元的扶養費用，但對方卻拿不出來，且對孩子、家庭沒有責任感，婚姻維持了1年多，便以離婚作收，沒想到現在會發生這種事。

▲17歲小媽媽投靠20歲堂姊，1歲女兒慘遭4人輪打虐死。（圖／記者林悅翻攝、翻攝臉書）