「出來就乎死」500人夜圍南檢　3虐嬰嫌走密道！警：正義哥辛苦了

▲飆車族叫囂遭警方攔捕開單。

▲現場民眾在凌晨近2時才陸續散去。（圖／記者宋德威攝）

地方中心／台南報導

台南發生1歲女嬰虐死案，17歲未成年媽媽遭移送少年法庭裁定收容，聯手施暴的堂姐、堂姐夫及李姓男友人凌晨聲押獲准。原本高達500名憤怒民眾聚集在台南地檢署外，揚言給嫌犯好看，「出來就乎死」；不過，檢院警採取調虎離山之計，從密道將3嫌送往台南看守所。警方也對現場民眾掛保證，「我親自看他們車子開出去」，才讓人潮陸續散去。而直播民眾則開玩笑說，「飆車族一定是4人小組派來分散注意力的」。

17歲小媽媽15日晚間雙手將女童抱著送醫時，女童已身軀癱軟、呼吸微弱，搶救後仍不治身亡。南檢相驗解剖，指女童頭部前後大面積顱內出血，全身瘀傷，遭受嚴重施暴，死狀慘不忍睹。警方搜索母親住處找出4項「刑具」，分別是愛的小手、塑膠管、木棍和不求人，她供稱，女兒晚上哭鬧，打了比較好睡，4人有時會抓起工具輪流打到睡著。

▼警方出動大批警力戒備。（圖／記者宋德威攝）

▲▼警方壓制挑釁的飆車族，對無照者開單。（圖／記者林悅攝、翻攝「鄉村天地臨時粉絲團」直播）

由於小媽媽僅17歲，16日晚間遭移送往少年法庭，並裁定收容。而涉案的堂姐、堂姐夫及李姓友人晚間遭檢方依法聲押；台南地院審理後，認為3人嫌疑重大，有湮滅證據及勾串犯人之虞，有羈押必要，於今晨0時30分裁定3人羈押獲准，未禁見。

「出來就乎死！」500名憤怒民眾聚集在南檢西側國平路通道外，要堵載3名嫌犯的囚車，讓警方不敢大意部屬百名警力戒備。凌晨1時許，2輛警備車突開入南檢地下，一度造成人潮躁動，傳出3人將搭車離開；隨後又有數輛飆車族衝進場狂蛇行、按喇叭挑釁，5、6名騎士狂吼遭員警包圍壓制在地。眾人圍觀不滿大喊「放人！放人！」，要求警方別傷害民眾。警方發現部分騎士無照駕駛，開單告發後放人。

▼小媽媽抱著女嬰送醫畫面。（圖／記者林悅翻攝）

▼虐童4大凶器。（圖／警方提供）

其實，檢院警採取調虎離山之計，早將3名嫌犯從「秘密通道」側門送往台南看守所。警方之後也向現場民眾說明人已經送走，才讓人潮在近2時許陸續散去。

當時「鄉村天地臨時粉絲團」開直播在現場打探消息，提到1.8萬人在線關心。一名警員則強調，「我跟你掛保證人已經沒有在地檢署，都送走了，我親自看他們車子開出去」，被問到「為什麼還要這麼多警力」，他回答怕有人滋事，並向直播民眾說「辛苦了，你們正義哥！」而直播民眾則開玩笑說，「飆車族一定是4人小組派來分散注意力的，他們用調虎離山之計啦。」