新化警與銀行聯手　成功阻止外配被詐

▲台南市警新化分局唪口派出所員警與京城銀行新化分行行員合作，成功阻止一起詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警新化分局唪口派出所，接獲京城銀行新化分行來電求助，稱有印尼籍外配欲以西聯匯款方式匯款新台幣5千元至阿拉伯聯合大公國，方姓行員直覺為詐騙手法，先予以關懷後即電請警方到場協助，巡佐林于智、警員林秀翰獲報後立即趕赴現場查處，及時制止外配被詐騙。

警方到場經行員說明匯款情形後，研判該外配婦人已遭歹徒鎖定為詐騙對象。警員頻頻詢問匯款對象，該外配顯得有些不耐煩，僅說明匯款給友人，一旁民眾和銀行員直覺其遭歹徒騙款，一起加入勸說行列。2名員警耐心勸說：「妳不要不耐煩，我們這樣關心妳，是怕妳被詐騙。」

經了解40歲陳姓印尼籍外配，居住於新化區健康路，日前於網路結交認識一名網友（Jehan Zeb Jani），並透過手機通訊軟體聯繫，該網友向陳姓外配自稱是陳女父親之朋友，而陳父有積欠錢未還，要陳女至京城銀行以西聯匯款方式匯款新台幣5千元至阿拉伯共和國。陳女表示父親已離世，未與網友見面接觸過，僅以手機通訊軟體與該網友交談，網友對她有表示愛慕之意，研判歹徒這種先卸下被害人心防的動作，即是常見的詐騙手法。

警方與熱心行員和民眾持續向該外配婦人不厭其煩的勸說，解釋此為常見之詐騙手法切勿上當，陳女才逐漸了解被騙，方取消匯款之意，新化警分局長方國璽呼籲民眾，若接到可疑電話，切勿隨意提供個人資料或依照指示提款或轉帳，有任何疑義可尋求警方協助，或打165反詐騙專線查證。