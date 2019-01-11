艋舺警辦防搶演練太逼真　警直呼「演搶匪手快被扭斷啦」

▲警方因應過年期間金錢大量流動，於是安排防搶演練讓銀行能夠掌握通報流程。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局因應農曆春節即將到來，市面上恐有大批現金流動，為了避免發生銀行搶案，特別找銀行配合執行防搶演練，目的希望銀行能夠有警覺，但演練結束後，扮演匪徒的警察直言，「每次辦匪徒都很累，要被自己人壓制」。

警方指出，本次配合板信銀行萬大分行於10日下午4時許，駐衛警人員正準備拉下鐵門之際，歹徒1男1女均戴面具(由偵查佐扮演)，趁隙持槍闖入銀行營業大廳，歹徒持槍進入即對內開槍恫嚇並控制警衛後，對營業廳天花板開2槍，將現鈔裝入袋中得逞後，駕駛停留在銀行外黑色休旅車逃逸。

本分局勤務指揮中心接獲報案立即通報線上警網，進行攔截圍捕並將歹徒特徵、交通工具號牌、顏色及逃逸路線同步報告市警局勤指中心轉報鄰近分局實施攔截圍捕，正巧巡邏警員在街頭將2名嫌犯捕獲。

萬華分局表示，希望透過防搶及攔截圍捕演練，提升金融機構自我防衛意識、強化線上警網快速應變打擊犯罪之能力，以防制金融機構被害及提升防護能力，確保重要節日期間民眾財產安全。

但有警員開玩笑地說，每次分局要找人扮演匪徒，然後為求演出逼真，每次手都被同仁弄得快斷了，但只要能夠提醒民眾注意自身財物安全，也算是值得的。

【精彩新聞】

老賊闖空門偷2百萬玉飾 要抽菸不成手一轉「手銬鬆了」

竊賊偷娃娃機鑰匙備用 再行竊遭逮：「先拿鑰匙，缺錢就來」