躲過911難逃恐攻死劫　美商人生日赴飯店用餐命喪奈洛比

▲ 傑森斯賓德勒畢業於德州大學商學院，並獲得紐約大學法學博士學位。（圖／翻攝自臉書／Jason Spindler）

記者詹雅婷／綜合外電報導

肯亞首都奈洛比市中心15日爆發恐怖攻擊，5名武裝份子衝進大樓引爆炸彈並展開20小時槍戰，造成至少21人死亡，其中包含美國商人傑森斯賓德勒（Jason Spindler）。事實上，他在2001年幸運躲過911襲擊案存活下來，但卻在41歲生日這天遭遇襲擊身亡。

綜合CNN、每日郵報報導，傑森斯賓德勒已在肯亞生活約5年，並於2007年創辦自己的策略投資公司I-DEV International，身兼創辦人與CEO職位，主要發展新興市場業務。他在15日生日這天下午，一如往常來到杜塞特飯店（Dusit Hotel）咖啡廳吃午餐，但不幸遇上恐攻死劫，且這次並沒有逃出死神魔爪，命喪異鄉。

令人揪心的是，傑森斯賓德勒是911攻擊事件的倖存者，當年他正在世貿中心上班，但大樓卻在飛機撞擊後倒塌，最後他死命逃脫，才成功存活下來。911攻擊事件落幕後，他離開華爾街並加入和平工作團（Peace Corps），後來投身於發展肯亞等新興市場的技術與金融。

▼ 傑森斯賓德勒曾在投資銀行所羅門兄弟（Salomon Smith Barney）和花旗集團（Citigroup）擔任投資銀行家（investment banker），在新興市場為100多家中小企業提供諮詢服務。

面對傑森斯賓德勒死訊，他的兄弟強納森（Jonathan）15日證實這項消息。「我懷著沉重的心情宣布，我的兄弟傑森今天早上在奈洛比恐怖攻擊事件中喪命」，他提到，「傑森是911事件的倖存者，也是一名戰士…我無法用言語來形容我們家的感受，但我可以說，傑森斯賓德勒，你現在是、未來也會是一個了不起的兒子、兄弟和叔叔。安息吧，我們會非常想念你的。」

傑森斯賓德勒的母親莎拉（Sarah Spindler）提到，「我們都會非常想念他…如此聰明的年輕人被恐怖主義帶走，真的讓人很難過。」

▼ 這場槍戰交火長達20小時。肯亞官員指出，5名武裝份子已全數被殲滅。（圖／達志影像／美聯社）