潘斯砲轟中國無視國際法：美國視而不見的日子已結束

▲ 潘斯16日出席國務院舉辦的駐外使節會議。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合外電報導

美國副總統潘斯（Mike Pence）16日發表演說批評，中國利用「不公平」貿易行為以及債務外交擴大國家影響力，且過去幾年來無視國際法以及國際規範，「美國視而不見的日子已經結束。」

潘斯的這番言論是在16日出席國務院舉辦的駐外使節會議（Global Chiefs of Mission Conference）所提及。

「就像我幾個禮拜以前進行海外訪問所說的那樣，美國會永遠支持自由開放的印太地區，所有國家都能享有自由的航行權以及開放的貿易」，他指出，國際法和國際規範守護過去半個多世紀的世界安全與繁榮，但中國選擇無視，「也許現在最重要的是，我們已經注意到了。」

潘斯表示，中美關係必須要改善，但北京政府需要改變不公平的貿易行為，目前川普政府已指示對價值2500億美元的中國商品加徵關稅，並鎖定北京政府試圖占領、掌控現代經濟尖端領域的產業，美方已準備好徵收更多關稅，直到中方做出結構性改革。

不過，潘斯仍對中美談判抱持正面態度，「就在我們談話的同時，談判仍在進行當中，中國會來到談判桌前，最終建立公平互惠的貿易關係。」