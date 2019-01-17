敘利亞遭ISIS炸彈客攻擊　含4美國人共18人死亡

▲敘利亞北部發生自殺炸彈攻擊。（圖／翻攝自YouTube／Le Mage Vainqueur）

國際中心／綜合報導

敘利亞北部城鎮曼比季（Manbij）16日發生爆炸案，一支聯軍巡邏小隊遭自殺炸彈客攻擊，造成4名美國人、14名敘利亞平民死亡，而極端組織伊斯蘭國（IS）已經宣稱犯案。

根據NBC報導指出，16日當地時間下午1點左右，聯軍巡邏小隊在曼比季進行例行巡邏時遇害，攻擊發生在當地知名的歐馬拉餐廳（al-Omara restaurant），餐廳就位在熱鬧的巷子內，周圍有許多商店與攤商。目擊者指出，有一名穿著炸彈背心的人走進餐廳，接著立刻引爆。據美國官方聲明指出，遇難的分別為2名美國軍人、1名國防部雇員、1名國防部的承包商與14名敘利亞平民，另外還有3名美軍受傷，依照規定會在通知家屬後24小時公布遇害者姓名。

爆炸發生後，伊斯蘭國立刻在網路上宣稱犯行，但美國國防官員認為，儘管伊斯蘭國聲稱對此負責，但幾個月來曼比季幾乎沒有伊斯蘭國的存在，「恐怖組織有時會謊稱對襲擊負責。」白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示美國總統川普已經了解狀況，將繼續監測敘利亞的局勢。不過副總統潘思（Mike Pence）並未在16日的外交談話中提及此事，僅稱美國已成功「消滅哈里發，擊潰ISIS。」

Two US soldiers and a fighter of the Manbij Military Council were killed by the explosion in Manbij City. The perpetrators are believed to be sleeper cells of Turkish-backed jihadistshttps://t.co/49Hh6dZ1GA pic.twitter.com/npNcnPQCSH — Syrian Civil War Map (@CivilWarMap) 2019年1月16日

美國在敘利亞駐軍已近3年，川普去年無預警宣布撤軍後，整體撤軍的時間與計畫依舊搖擺不定，讓這起爆炸案格外敏感。根據統計，自2014年開始美國開始駐軍以來，僅有2名美軍身亡。