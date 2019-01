敘利亞遭ISIS炸彈客攻擊　含4美國人共18人死亡

▲敘利亞北部發生自殺炸彈攻擊。(圖/翻攝自YouTube/Le Mage Vainqueur)

國際中心/綜合報導

敘利亞北部城鎮曼比季(Manbij)16日發生爆炸案,一支聯軍巡邏小隊遭自殺炸彈客攻擊,造成4名美國人、14名敘利亞平民死亡,而極端組織伊斯蘭國(IS)已經宣稱犯案。

根據NBC報導指出,16日當地時間下午1點左右,聯軍巡邏小隊在曼比季進行例行巡邏時遇害,攻擊發生在當地知名的歐馬拉餐廳(al-Omara restaurant),餐廳就位在熱鬧的巷子內,周圍有許多商店與攤商。目擊者指出,有一名穿著炸彈背心的人走進餐廳,接著立刻引爆。據美國官方聲明指出,遇難的分別為2名美國軍人、1名國防部雇員、1名國防部的承包商與14名敘利亞平民,另外還有3名美軍受傷,依照規定會在通知家屬後24小時公布遇害者姓名。

爆炸發生後,伊斯蘭國立刻在網路上宣稱犯行,但美國國防官員認為,儘管伊斯蘭國聲稱對此負責,但幾個月來曼比季幾乎沒有伊斯蘭國的存在,「恐怖組織有時會謊稱對襲擊負責。」白宮發言人桑德斯(Sarah Sanders)表示美國總統川普已經了解狀況,將繼續監測敘利亞的局勢。不過副總統潘思(Mike Pence)並未在16日的外交談話中提及此事,僅稱美國已成功「消滅哈里發,擊潰ISIS。」

Two US soldiers and a fighter of the Manbij Military Council were killed by the explosion in Manbij City. The perpetrators are believed to be sleeper cells of Turkish-backed jihadistshttps://t.co/49Hh6dZ1GA pic.twitter.com/npNcnPQCSH