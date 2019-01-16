美緬因州驚現91公尺「巨型自轉冰盤」　居民看呆…以為外星人降落

▲美國緬因州河流出現巨型自轉冰盤奇景。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國緬因州衛斯特布魯克鎮（Westbrook）鎮河道上近日出現一項罕見奇觀，水面上出現竟出現一個直徑近百公尺的巨型冰盤，漂浮在河面上不斷自轉，有如外星飛碟降落，在當地引發熱議。

根據《紐約時報》報導，這項奇景雖然罕見，但其實是自然形成的現象。科學家解釋，冰盤現象易發生於浮冰流經河道轉彎處的漩渦時；當結冰雪泥或是斷裂浮冰流經渦流，受水力影響會開始旋轉，而水流又不斷流過其邊緣，最終使浮冰形成一片圓形冰盤。

▲科學家解釋，「冰盤」是浮冰受河流沖刷而形成的自然現象。（圖／路透）



美國陸軍工兵團所屬寒區研究與工程實驗室（Cold Regions Research and Engineering Laboratory）的河冰水力學家戴利（Steven Daly）表示，全美每年都會出現1、2份自轉冰盤的相關報告，但通常尺寸不會這麼大。

韋斯特布魯克地方官員估計，這塊冰盤的直徑大約300英尺（約91公尺）。加州理工物理學教授李布列希特（Kenneth G. Libbrecht）表示，一般冰盤的直徑大約在20至30英尺（約6至9公尺）之間，「若持續追蹤，它可能會打破世界紀錄。」

這片自轉冰盤奇觀已經在當地引起關注。人們將它比做「冰凍版麥田圈」，或是暱稱它「冰月亮」，甚至有人認為這是外星飛碟降落之處。