快訊／虐女嬰4嫌送地檢署！鄉民「扛雞蛋」塞爆：誰准交保　直播破2.7萬

你跑不掉 由劉冠廷發佈於 2019年1月16日 星期三

記者陳怡伶／綜合報導

台南市一名17歲薛姓母親連同李姓男同居人、堂姊和堂姊夫，拿不求人、菸頭猛燙1歲女嬰致全身發紫致死，移送法辦。許多網友氣炸來到台南地檢署堵人，邊等邊罵說「聽說有3個要被交保了，我等一下要幹大事啦！」。其中一名媽媽甚至準備雞蛋要來蛋洗虐童嫌犯，甚至氣得大罵「沒天理」，但遭到60名警驅趕；他們等待途中邊開直播轉播，線上收看人數飆破2.7萬人。

▲一名媽媽氣到準備雞蛋要蛋洗虐童凶嫌。（圖／翻攝自劉姓網友直播）

一名日桃園飆到台南的劉姓網友在現場直播，看到大批員警出現驅趕圍觀民眾後，氣得在鏡頭前直罵說，「我昨天看淡新聞就來台南了，也待在這裡12小時，她們（凶嫌）一定是要出來啦，警察又在保護畜生，X破你X勒！現場至少有60名警力啦，要是1條人命可以用金錢可以換回自由，台灣司法沒救了，真的X你X破X。」

開直播的劉姓網友害怕3名凶嫌是坐警車交保出來，還先備好一輛車隨時能上車追捕，就是要教訓已被交保的3人；他在鏡頭前狂罵說，「我就是要在這裡等到他們（凶嫌）出來啦，這樣也能交保，我看以後都來台南犯案就好了，反正也沒事，不一定她們也在看我直播，都不敢出來。」

▲網友在直播中說，現場只少有60名警力。（圖／翻攝自劉姓網友直播）

現場至少有50至60名警力維護驅趕，在現場瘋狂大喊「這是車道啦，別擋在這裡，好了好了沒事了，快走啦」，就怕有衝突發生。其中，有一名媽媽氣得帶著兒子來到現場等候，在鏡頭前邊哭邊大吼說「生氣啊，還有正義嗎？這還有天理嗎？」誓死要蛋洗虐童凶嫌；另外遭到警察驅趕的大姊，邊走還邊不斷碎念說「警察把我們趕在路中間啦」，現場一陣尷尬。

劉姓網友在私人臉書直播，線上最高人數飆破2.7萬人，許多鄉民看到直播後飆到現場支援，甚至有人準備兩大袋飲料到處分給大家解渴，猶如小型聚會一樣熱鬧。

▼警察不斷驅趕。（圖／翻攝自劉姓網友直播）

▼圍觀鄉民表示，沒有堵到人不回家。（圖／翻攝自劉姓網友直播）

▼熱心民眾「支援」送水。（圖／翻攝自劉姓網友直播）