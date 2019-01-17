金門封島防疫／伴手禮業績秒歸零　廣東粥來客剩1成免排隊

記者王亞志、陳以昇／金門防疫線直擊報導

非洲豬瘟死豬擱淺田埔海岸，「急凍」金門特色美食和伴手禮業績！大陸肉品因小三通企圖「闖關」持續威脅，1月3日金門豬肉及相關製品14天內不得輸出，知名「金一燒餅店」因觀光客不敢上門，撐不過禁運令2天即暫時歇業「默默放起無薪假」，另間特色美食「永春廣東粥」，在禁運第1天來客數就掉到只剩下1成！位在金沙鎮的「山西乾拌麵」老闆則表示，當年台灣口蹄疫爆發，金門隔海全身而退，這次若被對岸豬瘟病毒攻陷，「我們也是會很緊張！」

▲知名「金一燒餅」撐不過銷台禁令2天，關門放無薪假。店外張貼公告「暫停營業到禁運令結束」（圖／記者陳以昇攝）

燒餅全摻本地豬油 禁令一出無奈休無薪假

金門與福建沿海廈門、泉州等城市，因小三通已形成一日生活圈，面對非洲豬瘟金門首當其衝，原本每天能賣出5、600份的知名「金一燒餅店」，都是早上忙完來店客生意， 下午還得繼續忙著消化網購訂單，而且「預約的客人太多，很多人要帶到台灣送禮，有客人訂了5天都還訂不到！」不過在禁令一後，才剛把剛出爐的燒餅交到客人手中，老闆娘就突然低語：「再撐2天就休息到豬肉輸台禁令解除！」

▲▼知名「金一燒餅店」因14天豬肉輸台禁令，伴手禮業績瞬間「歸零」。老闆苦撐2天後決定「放12天無薪假」。（圖／記者王亞志攝）

家族式經營的這家閩式燒餅店，因鹹甜口味燒餅口感濃郁酥脆，很多旅客都會買來帶回台灣送禮自用。「這次大陸死豬漂上岸，店內生意馬上折半掉5成，『伴手禮』更慘，業績全部歸零！」許姓老闆娘無奈表示，因鹹甜燒餅都摻有豬油，否則就失去傳統味，「我們都是用本地豬炸出豬油，如果爆發豬瘟，就沒有原料了！」加上現階段豬肉和相關產品被「限制出境」上不了飛機，「外銷」訂單一瞬間喊停，「乾脆趁這次歹年冬時間，給自己放無薪假。」

《ETtoday新聞雲》記者採訪這一天適逢週六（1月5日），店內來客稀稀落落多是在地人，「現在來都不用跟遊客排隊搶燒餅了！」最開心的是當地居民，握著燒餅彷彿抓住短暫的小確幸。不過這銅板美食暫時吃不到了，店家真的撐不過禁運令2天。週一（1月7日）記者再度前往燒餅店，店外已張貼休息公告，一路休到1月17日禁運令結束，現在大門深鎖更顯冷清。

▲知名「金一燒餅店」因豬肉輸台禁令，伴手禮業績「歸零」，禁運令第一天來客稀稀疏疏，多是在地客人。（圖／記者王亞志攝）

廣東粥業績只剩1成 在地人心酸的另類小確幸

「你看看今天是禮拜六ㄟ，平常人潮都排隊排到馬路上，今天桌子竟然空蕩蕩！」永春廣東粥是觀光客遊金門必吃美食之一，禁令第1天就讓老闆娘抱怨生意慘跌，「來客人潮在一天之內掉了6、7成！」旁邊點餐的在地饕客立刻幫腔補一句「沒看過這種景象，應該是掉了9成吧！」

這位在台灣工作的陳先生，每次回金門都會來排隊「但不是每次來都吃得到，有時候看到排隊人潮很長就放棄了，今天人少讓我幸運的一解鄉愁！」陳先生擔心疫情如果擴散，以後就吃不到這「家鄉味」。老闆娘心酸回應，「旁邊豬肉攤生意沒受影響，我這裡生意卻是一天比一天差！」

▲▼金門知名永春廣東粥，因禁運令第一次業績慘跌，只剩1成來客（上圖／記者王亞志攝），對比昔日排隊人潮滿到馬路上 （下圖／翻攝網友臉書），業者嘆銷台禁令讓生意做不下去。

廣東粥是金門傳統早餐，隨處可見粥品小吃攤；開店近90年的老店「永春廣東粥」，早上6點就開店，是許多饕客和部落客心中票選第一的金門廣東粥，「因為金門人早起，還必須早起搶位才吃得到！」假日平均賣出3、400百碗，粥店第三代接班人翁老闆在豬肉禁令下，第一次感受業績下滑的壓力，因粥品的食材幾乎都用到了豬肉。「再觀察幾天看看吧，沒生意我就乾脆休息！」老闆娘憂心表示，「以前口蹄疫掃不到金門啊，但這次在海邊發現大陸病死豬，一旦防疫破功，金門首當其衝！」

▲在地饕客陳先生說，每次回金門還得跟觀光客排隊，才能品嘗這一碗「家鄉味」廣東粥。（圖／記者王亞志攝）

「我們店裡賣的幾乎都是豬肉料理，如果真的被豬瘟攻上岸，還是很緊張！」位在金沙鎮的山西拌麵，豬肉絲拌炒高麗菜、蘿蔔，淋在麵上攪拌，是在地有名家常小吃，其他椒鹽排骨、炸豬肝也是老饕必推美食。第二代李老闆表示，1997年本島爆發口蹄疫讓台灣損失1700億，金門因隔台灣海峽未受波及，但近年金門開放小三通，陸客往來頻繁，現在大陸福建沿岸多處已傳出疫情，離大陸只有10公里之遙的金門「一旦豬隻真有疫情爆發，我們只能降低備料，或是從台灣進豬肉，少賺就少賺吧！」

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▲▼金門山西拌麵好滋味，因大陸豬瘟步步進逼，防疫進入長期抗戰，業者擔心本地豬一旦感染，一定影響生意。（圖／記者陳以昇攝）