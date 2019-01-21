神犬「桃機小辣椒」調派金門防非洲豬瘟　跟媽媽分開畫面曝光

▲Mini表現優異，光去年就查獲2642批，重約3公噸的動植物檢疫物。（圖／防檢局提供）

記者許展溢／台北報導

農曆年期間小三通有大量旅客入境，為防非洲豬瘟疫情，及提高金門水頭碼頭檢疫犬執勤量能需求，防檢局從桃園機場調派執勤近7年，有「桃機小辣椒」稱號的資深檢疫犬Mini，前往加入檢疫勤務，防檢局錄製分享Mini上工第1天成功攔阻了火腿腸的影片上傳粉絲專頁，和訓練師媽媽說再見的畫面也跟著曝光，令人看了很不捨。

▲Mini離開待了6年多的地方，和訓練師媽媽說再見的畫面曝光。（圖／防檢局提供）

防檢局表示，Mini自101年8月1日起在桃園機場執勤，已經工作6年多，由於工作表現優異，且光去年就查獲2642批，重約3公噸的動植物檢疫物，正確率達8成以上。訓練師蔣美君說，Mini特性很好，很喜歡工作，很適合金門檢疫工作。

▲防檢局人員向Mini說加油。（圖／防檢局提供）

防檢局指出，每一隻檢疫犬都是訓練師的寶貝，從一開始訓練，和領犬員培養默契，至少都要6個月以上時間，為了加強防堵非洲豬瘟，Mini離開待了6年多的地方，和訓練師媽媽說再見的畫面，也令人看了相當不捨。

▲Mini上工第1天成功攔阻水果和火腿腸。（圖／防檢局提供）

防檢局說明，目前金門水頭碼頭已有3隻檢疫犬執勤，Mini上週搭飛機前往金門，路途上不停望啊望，正式上工前訓練師爸爸也帶著牠先熟識一下工作環境、認識新同事，Mini興奮的嗅啊嗅，上工第1天，就成功攔阻了水果和火腿腸，影片曝光後，不少人看了大讚「Mini超棒」、「超可愛」，連行政院長蘇貞昌也在底下留言「Mini超棒！感謝Mini！」