金門封島防疫／金廈小三通成生活圈　「不怕豬瘟」是騙人

記者王亞志、陳以昇／金門防疫線直擊報導

根據金門縣府統計，全島65間養豬場僅1萬1千頭本地豬隻，島上每天屠宰的豬隻，除了當地小吃、餐廳業者購入外，其實根本不夠金門人吃，大多仍仰賴從台灣輸入的豬肉。金門防疫拉警報後，豬肉攤生意幾乎不受影響，民眾照買照吃，但是仍有攤商擔心，防疫如果出現一點漏洞而失守，「金門很快就會淪為豬瘟疫區！」

▲金門全島僅1萬1千餘頭本地豬，豬肉攤商憂心「若防疫失守，金門很快就會淪為豬瘟疫區」。（圖／記者王亞志攝）

金門防疫拉警報 當地豬肉攤商不受影響

週六清晨的金城鎮早市，是當地居民採買新鮮漁貨和肉品的地方，就在農委會證實海漂死豬帶原非洲豬瘟後，早市裡5、6間豬肉攤商仍照常營業，不到8點一位薛姓攤商批來販賣的一頭豬，已經賣得差不多準備收攤。「不用擔心啦，田埔海岸（死豬發現點）離我們（金城鎮）還有10多公里，不會有影響啦！」

薛老闆話一說完，一位在地老阿伯隨即跟他買了500元的豬肉離開。市場裡一位賣扁食的阿姨也說，目前包餡料的豬肉都是之前的備料，他們這種做小生意的幾乎沒有受到衝擊，「對豬瘟疑慮無感！」《ETtoday新聞雲》記者走訪當地一般小吃店、滷肉飯、控肉飯、排骨飯、香腸炒飯、水餃、鍋貼，任何想得到跟豬肉有關的菜色，在金門並沒有因為豬瘟而有影響，換言之，金門本地人的飲食並未因此改變。

▲金門早市豬肉攤商，生意絲毫不受豬瘟禁令影響 ，薛老闆攤前一頭豬，早上8點就快要賣光收攤。（圖／記者王亞志攝）

▲金門早市豬肉攤商，生意絲毫不受豬瘟禁令影響 ，賣扁食的阿姨告訴記者，生意沒有影響。（圖／記者王亞志攝）

「一頭從大陸飄過來的死豬，一條限制金門豬肉輸台的禁令，加上媒體大肆報導，搞得金門好像已經淪為非洲豬瘟區！」在早市販賣豬肉和自灌香腸的楊老闆再次強調，「金門根本沒有爆發疫情，一條禁令卻讓這裡的豬隻貼上『染毒』標籤，未免小題大作！」楊老闆的攤位前仍有民眾排隊購買豬肉。他的攤位斜對面就是知名的「永春廣東粥」，老闆在1月13日接受《ETtoady新聞雲》記者電訪。他表示禁運令頭2天生意最慘，「現在已恢復7成左右，不算太差。現階段也只能趕快撐過這14天。」

▲販售自灌香腸的楊老闆強調：「金門根本沒有爆發疫情，政府防疫作為實在小題大作」。（圖／記者陳以昇攝）

▼ 賣了2代金門本地豬，黃老闆擔心若小三通防疫出現漏洞，「金門很快淪陷成豬瘟疫區！」（圖／記者王亞志攝）

攤商憂心若豬瘟失守 1萬1千頭豬恐一夕染病毒

在金門賣了2代豬肉的黃老闆拿起剁刀，快速切除豬肉上多餘的脂肪、淋巴組織等，一邊處理豬肉一邊招呼熟客，他肯定政府當機立斷的防疫作為，「就像我們豬肉攤商刀法一樣俐落。」黃老闆專賣本地豬，攤位前熟客絡繹不絕，多數當地民眾不認為「豬瘟病毒隨時可能會上岸」。

雖然當地豬隻經過採驗，證實「零感染」，但黃老闆卻隱約透露不安，「金門地小，全島65間養豬場，只有1萬1千多頭豬隻，現在沒事不代表未來沒事。」現在金廈小三通，兩岸已成生活圈，黃老闆憂心：「防疫真的禁不起一點漏洞，如果疫情失守，擴散速度一定很快，說不怕是騙人的！」

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