金門封島防疫／陸客大啖豬腳「好吃也！」　3成台灣客改吃素

記者王亞志、陳以昇／金門防疫線直擊報導

非洲豬瘟死豬漂上金門海岸，防疫作戰看不見的「心理恐慌」也隨之上岸。1月3日政府宣布禁止豬肉輸台後，肉乾伴手禮業者被殺個措手不及哀號一片，業績立刻「腰斬」。知名老店「高坑牛肉」、「良金牧場」2家業者，官網公告停止販售豬肉相關產品；製作貢糖起家的「聖祖食品」機場和境內直營店，則是選擇連夜將豬肉乾下架封存，上百包即期品豬肉乾送往家扶中心安養院做公益「降低浪費」，至於接待兩岸團客的大型餐廳，為挽救「直直落」的業績，也配合多數台灣遊客要求避開豬肉菜單，甚至改成全素團餐。

▲「豬瘟恐慌」讓部分台灣旅客遊金門不敢吃肉，「要求更換全素菜單」，反觀陸客「處之泰然」，這位來自江蘇的張先生扒起一塊豬腳，直誇：「金門豬好吃，不怕！」（圖／記者王亞志攝）

1月4日禁運令第一天早上，《ETtoday新聞雲》記者抵達金門尚義機場，聖祖食品駐點店長蔡敏修告訴記者，金門開始拉高肉類檢疫規格，第一關水頭碼頭先防堵大陸肉類製品利用小三通登島；再來全面禁止本地豬肉從尚義機場輸往台灣，甚至連台灣來的豬肉品，只要入境金門後就必須在這裡全部「消滅」吃下肚，連台灣賣到金門的知名豬肉鬆也遭「限制出境」。

金門豬肉「限制出境」 伴手禮店業績狂斬5成

蔡敏修說，3日晚間即配合政策，將機場店及境內工廠直營店豬肉乾、相關製品全部預防性下架，整體業績也從4日開始「腰斬」只剩5成，「現在只能配合政策全力防堵疫情，很多遊客抱怨買不到豬肉乾，只好強力推銷牛肉乾和其他特產品」，但遊客預期的恐懼心理，連牛肉乾買氣也受影響一片低迷。店內客人只逛不買，店長沒有因此閒下來，她不停打電話跟總公司回報豬肉製品下架數量，「現在平日業績都打對折，過年的訂單恐怕也取消」，一場不知何時能結束的豬瘟防疫戰，讓店長感嘆：「這個年難過了！」

▲▼金門海岸發現非洲豬瘟豬屍，為防堵疫情，1月3日起全境豬肉製品「限制出境」14天，業者配合政策將豬肉製品下架，業績狂斬叫苦連天。（圖／記者陳以昇攝）

雖然來客數及店內買氣受衝擊，業者卻發現「豬腳貢糖」在管制期意外打敗肉乾產品，成為熱門詢問度商品。聖祖食品董事長特助葉揚表示，「別以為豬腳貢糖是含有豬肉、或是用豬油製作的，都沒有喔，它是全麥芽糖加花生製作的特色伴手禮！」葉特助說，因為貢糖原料含有花生，「是豐富的油脂來源，可以增加口感及香氣。豬腳貢糖有著烏亮的色澤，方方圓圓的造型放在盤上，遠看與豬腳相似，因而得名」。

▲因非洲豬瘟疑慮，「豬腳貢糖」打敗豬、牛肉乾，成為民眾詢問度最高伴手禮。（圖／記者王亞志攝）

聖祖食品目前已封存近2000包豬肉乾，已先整理出120包豬肉即期品捐給社福團體；其他也有上千罐肉鬆下架，「這些都是庫存壓力！」業者擔心如果禁運令延長「停售商品總額就將近6、70萬元，損失只能自行吸收！」葉揚表示，工廠豬肉雖都來自台灣，但因管制令導致豬肉乾產線已停擺。

▲聖祖食品將下架的豬肉乾封存，初估損失至少超過60萬。（圖／記者王亞志攝）

拒下架但不販售 縣府批中央：罔顧產業命脈

在地知名「高坑牛肉乾」，空蕩蕩的店內只剩店員站櫃苦撐。店內豬肉乾和牛肉乾並列上架，「客人知道豬肉帶不回台灣，象徵性買1、2包帶回飯店過過乾癮。」店員說：「豬肉乾業績掉了50%，牛肉乾銷量並沒有因此拉高，豬瘟疑慮連帶衝擊牛肉乾銷量，就怕肉製品過不了海關。」

另一間「良金牧場」工廠總店，假日午後沒有團客進出購物，店內各式伴手禮整齊陳列，包括牛肉乾，豬肉乾、豬肉角、肉鬆等相關豬肉製品依然擺在架上。良金牧場企劃薛柔辰坦言，年關將至，禁令宣布後多少影響到業績，但她堅持「下架表示產品品質有問題，會來我們這裡的顧客，百分百都是要帶出境，我們仍配合政府政策，會告知客人暫不販售豬肉製品」。

▲「良金牧場」店內肉乾堅持不下架，業者回應「肉乾品質沒有問題，現在只是要看銷台禁令何時解除」。（圖／記者王亞志攝）

高坑、梁金2間老店，對於防疫禁運可能面對的損失，不願多作回應，只低調表示，「希望豬肉可以提前解禁，或是有條件放寬」。金門縣府也在13日發表聲明表示，目前金門境內豬隻未感染非洲豬瘟，也沒有淪陷成疫區，中央政府卻祭出最高標準防疫，毫不考慮產業經濟命脈和消費者心理，斷然強硬暫停金門豬肉產品輸台14天，加上安檢人員逐包、逐項檢查相關特產，連帶使民眾及旅客不敢貿然登門消費購買地區肉類特產，銷台禁令根本是「無限上綱」。

台灣旅客3成改吃素 陸團無懼直誇金門豬好吃

伴手禮業者生意慘兮兮，《ETtoday新聞雲》記者在1月5日和6日的2天假期，直擊當地3間大型餐廳的來客情況。位在金城鎮的金麒麟餐廳，王老闆表示，農曆年前是淡季，客人少很正常，並非豬瘟衝擊生意，「不過看桌上菜餚就知道，必吃的燉豬腳如果剩很多，就是台灣的團客，陸客一定都吃光光！」王老闆說每桌合菜都有三道豬肉料理，「這樣客人才吃得飽啦」，更有部分台灣團客打電話要求將豬肉菜單換成其他食材，「10團裡面有3團會要求！」如果對豬肉料理有疑慮「我們會建議全素菜單或更換成其他菜色，讓團客吃得安心！」

▲餐廳老闆觀察金門豬銷台禁令期間，「桌上若有剩豬腳，就是台灣團客！」更有3成台灣團客要求更換成全素菜單。（圖／記者王亞志攝）

金寧鄉的記德餐廳在週六晚間客人不少，餐廳招牌菜「芋頭排骨」，原本使用烈嶼（小金門）生產的芋頭和當地豬肉燉出的風味菜色，因應疫情疑慮，餐廳已全面使用台灣豬肉，「如果客人不吃豬肉，隨時可以調整！」。接團多年的海鱻城餐廳40多人陸客團，津津有味啃著豬腳，其中一名張姓團客稱讚：「台灣菜好吃，這豬腳燒得真好吃！」被問到非洲豬瘟在大陸的疫情，這群陸客表示「有聽說有豬瘟，但我們江蘇省沒事！」隨即扒起一塊豬腳，直讚：「金門豬肉好吃！不怕！」

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