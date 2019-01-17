金門封島防疫／杜絕豬瘟禁廚餘　餵豬「酵素水」增抵抗力

記者陳以昇、王亞志／金門防疫線直擊報導

非洲豬瘟威脅持續不斷！金門縣政府、防疫所、養豬戶已經備妥防疫對策，使用廚餘餵食的養豬場1月10日起全面禁止，違者開罰；針對發現病毒豬屍最近的田埔水庫旁受水池，定期自淨水場取樣送檢，如發現病毒立即斷絕大陸水源導入，有養豬戶在豬隻食用水中加入環保酵素，增加豬隻免疫力並加強豬舍環境清掃，有信心相關單位能圍堵豬瘟侵入。

▲金門縣府頒令禁用廚餘，養豬戶自製環保酵素水餵食增加抵抗力 。（圖／記者陳以昇攝）

▼金門縣府頒令禁用廚餘，養豬戶自製環保酵素水餵食增加抵抗力 。（圖／記者王亞志攝）

養豬戶餵食「環保酵素水」 增豬隻免疫力

面對可能發生的非洲豬瘟疫情，金門縣金寧鄉盤山村永懷畜牧場李姓養豬戶表示：「還是會擔心害怕啊！」目前用果皮、黑糖、水發酵做成環保酵素，再以1：1000的比例加水，讓豬隻自己去飲用，一方面可以增強豬隻的免疫力，另外一方面可以改善周遭環境，針對豬場裡的沼氣、糞便做消毒，對豬隻及環境都有一個保護的功用存在，比較不會遭到病毒的威脅跟感染。

▼全島抗豬瘟！永懷畜牧場李姓養豬戶使用環保酵素水餵豬，增加抵抗力。（圖／記者王亞志攝）

養豬戶李先生表示，「我們是使用瓊林水庫本地原水，不是使用田埔水庫的水，我們自己也挖了一口深水井，所以水質不會有污染疑慮；目前我們養豬場種豬、肉豬、小豬加起來約3百頭，餵食豬隻不用廚餘餿水，是用釀製高粱酒剩餘的殘渣酒糟和拌飼料，不但可以減少豬瘟感染機會，更可以讓豬隻吃的健康，也減少成本的支出。」

「對畜養環境都會用水清掃豬舍，糞水會流到我們蓋的化糞池內，不會任意排放污染水源；我們比較擔心的是到養豬戶抓豬去屠宰場的過程，如果A場豬隻不小心感染病毒，透過載豬車、人員、或是抓豬工具再到B場抓豬，就很有可能造成感染。」

▼全島抗豬瘟！永懷畜牧場李姓養豬戶用酒糟混合飼料餵食，並加強清潔豬舍。（圖／記者王亞志攝）

金門縣養豬協會楊忠禮總幹事表示，自1月3日防疫所公布海漂到田埔岸邊的豬屍確定有病毒，當天就與縣政府開會決定停止使用廚餘餵養，至7日起有3天緩衝時間，10日起就必須停用，屆時違法使用環保局將開罰。一般豬隻養到6、7個月就可以屠宰，金門地區豬隻都有保險，如果死亡，依據大小重量每隻補助2500元，但嚴格來講實際上金門還沒有疫情案例發生，無法去估計如果疫情發生損失金額。

檢驗大陸輸入水源 1.1萬頭豬均無病毒

金門縣自來水廠張武達廠長表示，因應金門未來發展，2018年8月從中國大陸福建泉州晉江龍湖，通過海底管道輸送水源到金門田埔水庫旁的受水池，而第一隻發現有非洲豬瘟病毒的豬屍是在田埔海邊，距離水庫不到1公里，有人擔心豬瘟病毒會藉由水庫傳播，也擔心導水源頭大陸晉江龍湖附近養豬戶受到感染，為因應豬瘟防疫工作，經檢疫所從自來水淨水場取樣水源送檢，檢驗結果都是正常；若因從福建引來原水帶有病毒，會立刻暫停原水引進，改用本島10座水庫應付民生用水。

金門縣檢疫所文水城所長表示，1月5日各鄉鎮公所獸醫師對金門65處養豬場1萬1千頭豬隻進行訪視檢查，確認均健康無虞，另在發現檢驗有非洲豬瘟的豬屍地點田埔海岸，距離3公里處的養豬場裡的190頭豬全面採樣，半徑5公里的8處養豬場，抽血檢驗200頭豬，以這樣的採樣方式準確率已經高達95%，如果要全島都採樣，需要耗費大批人力及時間，是不必要的，做好養豬場的環境衛生才是首要的，「要讓非洲豬瘟上不了岸」。

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▼金門縣政府、防疫所、養豬戶全面啟動防疫對策 。（圖／記者王亞志攝）