▲ 偷渡客自首並說防疫漏洞，澎湖海巡逮捕涉案「桶子船」船長。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／綜合報導

防堵偷渡、走私可能成為防疫大漏洞！從大陸偷渡在澎湖上岸後搭機返台，新北市李姓男子主動向警方投案，並稱有人攜帶大批豬肉製品，澎湖刑警大隊和海巡署澎湖機動查緝隊組成的專案小組，循線在澎湖找到協助搭載偷渡的「桶子船」金祥利6號，並偵訊陳姓船長，但因船長供詞與投案者不符，警方正在全力釐清案情。

據新北李姓男子表示，2018年12月21日由中國大陸福建搭乘舢舨船出海，船隻到公海由台灣漁船接應，同行另有3位台灣人，並攜帶大批豬肉製品。由於大陸為非洲豬瘟疫區，在澎湖下船後，轉搭飛機返回台灣。李男驚覺桶子船為台灣防疫漏洞，先在「爆料公社」貼文爆料，隨後19日晚間11時許向新北市三峽警分局自首。

由於李男指稱的防疫漏洞，引起相關單位緊張，隨即成立專案小組，根據李男提供的資料，循線查獲停靠在馬公第三漁港的金祥利6號漁船，並傳喚陳姓船長到案說明。

陳姓船長坦承有載送李男，時間是在2018年12月21日晚上10時許，在馬公第三漁港登岸，但船長堅稱只載送1人，並無其他3位台灣人，也否認有人在船上攜帶或吃大陸豬肉製品，與李男供詞截然不同，相差甚遠。

針對兩造說法不一，專案小組22日對陳姓船長進行複訊，並與李男供詞相互比對。但陳姓船長已觸犯懲治走私條例，對此桶子船漏洞傳入台灣，各單位都嚴陣以待，同時也對漁船偷渡加強防範，防止類似事件再度發生。