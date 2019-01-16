「無力求救的女童」關家裡打　社會局籲：拜託大家要當雞婆

▲1歲女童遭17歲生母李女等人虐傷致死，據台南市警五分局調查，死者身上有明顯瘀傷，惟警方與社會局未接獲相關家暴報案。（圖／翻攝自臉書黑色豪門企業）

記者林悅／台南報導



台南市1月15日深夜發生女童疑似遭虐致死案，1名的李姓女童疑遭17歲生母薛女等人虐傷致死，據台南市警五分局調查，死者身上有明顯瘀傷，據初步了解警方及社會局並未接獲相關家暴報案，警方指出據調查發現，女童因容易哭鬧，經常被薛女及堂姐夫婦及同住李姓男子等涉嫌毆打，令承辦員警十分心痛憤怒。

警方指出，女童母親結婚後，於106年6月生下女童，後來薛女與先生離婚後，女童監護權由薛女行使，薛女目前無業，寄住在薛姓堂姐租住的處所，警方案發後在住處勘查蒐證時，有查扣愛的小手、藤條、水管等疑似管教用具，從死者身上的新舊瘀傷來看，死者疑似長期受虐，惟警方從未接獲相關家暴等報案。

▲女童外婆說女童不乖時，女兒只有輕微打手管教，並沒有打得那麼嚴重，她懷疑是有隱情。（圖／記者林悅翻攝）

另，警方初步調查，女童生父之前並不知女童有遭虐打情事，直到案發後接獲通知才知道。另女童外婆向警方表示，女童與女兒在關廟家中時，女童不乖時女兒只有輕微打手管教，並沒有打得那麼嚴重，她懷疑是有隱情。

針對台南發生一歲女童疑遭虐致死事件，社會局表示，非常痛心且遺憾發生這起不幸事件，檢警目前正在偵訊，社會局家防中心獲報後，立即指派社工前往瞭解，初步掌握這名媽媽僅女童1個小孩，且與友人及家屬等3人同住，評估無他手足安置問題，目前全案由檢察官偵查施虐原因及施虐者為何，待檢警偵訊完成後，社會局將介入與女童家屬接觸，進一步了解死因。

社會局調查，女童過往無兒保的通報紀錄，曾因申請褔利津貼，社會局納入6歲以下兒童主動關懷，當時女童除媽媽外尚有祖母及外祖母等其他親屬協助照顧，評估女童受照顧情形穩定且經濟狀況無虞；另衛生局查詢女童預防接種紀錄無明顯異常，僅有一疫苗尚未施打，其他疫苖均依期程施打。

針對這起不幸事件，社會局嚴厲譴責對女童痛下毒手的人，全案警方已以殺人罪嫌移送偵辦，社會局也已立即對女童同住的生母等4位嫌疑人，依兒少法等提出另外的告訴。

社會局強調，希望類似案件能防範於未然，倘若鄰里及早發現並通報，可儘早協助這類需要幫助的家庭，避免悲劇發生，在此呼籲社會大眾，要有「三心二意」保護兒童的意識，平時帶著關愛心、雞婆心、警覺心，若懷疑身邊孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請主動撥打110或113專線，將可盡快救援陷入生命危機的兒童。