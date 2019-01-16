momo拼了！線上年貨節搶客源　必殺攻略讓你爽買不手軟

【廣編特輯】

圖、文／momo提供

隨著農曆年到來，許多家庭陸續開始採買年貨，momo即日起至1月17日止舉辦線上「年貨街」快閃活動，融合娛樂互動、年節刮刮樂與新年許願等元素，甚至推出「Youtuber過年大比拚」活動，邀請許多知名網友來推薦，這次也祭出非常多優惠活動，當然就要有必殺攻略來看怎麼買。

攻略一、Youtuber有在教 你有沒有在聽！

這次邀請吳鳳、黃小愛、小冰、見習網美小吳、路路lulu、一隻阿圓、居妮等許多知名網紅、名人拍攝影片推薦好商品做為購買參考，另同步舉行票選活動，投給你喜歡的Youtuber，就能獲得折價神券，折上加折。若投票的Youtuber在指定時間內獲得最高票數，還有機會抽到Dyson風扇。

攻略二、千萬紅包大方灑 下單再送雙重優惠

9:10-21:10每間隔二個小時，momo將提供4000張折價券，最高可享999紅利金，優惠活動灑錢不手軟，趁現在買下來囤貨都划算。

最終攻略：刷卡回饋 銀行也瘋狂

網路購物通常都是使用信用卡作為主要交易的媒介，選擇最適合自己消費的信用卡來結帳是非常的重要，這次的年貨節活動，有4間銀行共襄盛舉，最高還可以送到近4000元。只要把握上述幾點攻略，不但讓你快速辦到理想中的年貨，還能享有高額的優惠。