曾經濟自主　肉圓媽激動落淚：罹癌才辭護理師工作

▲肉圓媽（左）在律師陪同下到新北地院遞狀提告離婚。（圖／攝影中心攝）

突發中心／新北報導

蘆洲一名42歲林姓男子因「肉圓沒加辣」爆打小孩和媽媽，引起眾怒，受害的媽媽16日在律師陪同下到新北地方法院遞狀訴請離婚。而林妻出面回應各種不實指控，她表示，每個月7萬是家用，並不是她拿去花，且自己原本擔任護理師有收入，婚後兩年罹甲狀腺癌，經手術、治療後，於是接受家人的建議全心在家相夫教子，後來先生的薪資調高為7萬，說好每月的七萬都是用固定家用現金，支應生活所有開銷，包含丈夫娛樂及喝酒的費用也都是從這7萬支出。

林妻在律師陪同下接受採訪，她低聲哭泣地說，剛開始先生在家族企業上班的的收入是3、4萬，當時自己擔任護理師有收入，所以足以支應生活，雖然夫家多次表示希望她不要工作在家帶孩子，但她希望能保有這份工作的熱忱，下班後也都親自帶小孩；直到婚後兩年罹甲狀腺癌，手術、治療後於是接受家人的建議全心在家相夫教子，後來先生的薪資調高為7萬，就說好每月的七萬都是用固定家用現金，支應生活所有開銷，包括家用、學費、保險及其他所有雜支，包含丈夫娛樂及喝酒的費用也都是從這7萬支出。

▲蘆洲肉圓爸現身派出所公開致歉。（圖／記者陳豐德攝）

林妻說，平時會留下部分現金使用，部分放入固定帳戶，支應家中其他，這個帳戶是單獨的，和她個人的存款也是分開的，甚至2016年家裡需要裝潢翻修，也是從過去護理工作存下來的錢支付的，有報導誤導大眾「每月給我七萬私用」，是不實的指控！

林妻提到，自從2017年10月先生持鐵棍對孩子施暴後，開始萌生必須獨力的念頭，所以開始找尋各種進修管道，想辦法讓自己能獨力養家，後來先生有半年的時間都未再施暴，內心也感到踏實、萌生信任感，覺得一切都有了好轉，於此同時，進修課程也開始有許多出國進修、考察的機會，這也是12年來第一次有機會為自己和兒子做積極的準備，一開始先生曾反對，但是經過充分溝通後，先生和兒子也很支持，才放心出國進修，而進修的花費，也都是用過去工作的存款，那7萬元分毫未曾挪用於進修。

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