惡行+1！女童阿姨涉虐貓、擺爛棄單　賣家更怒：早知不賣這X牲

▲網友爆料薛女堂姊惡意棄單 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

台南一歲女童遭小媽媽及堂姐夫婦、同居人虐死，如今相驗結果出爐，檢察官表示女童疑似長期受虐；全案也已經以殺人罪嫌移送偵辦。隨後網友也氣炸起底4位狠心大人，不但有人爆料薛女堂姊曾經疑似虐貓，也有網友回想起賣東西給她被惡意棄單的經驗。

一位女網友在臉書「爆怨公社」爆料表示，看到新聞後才發現薛女20歲堂姐曾經在臉書跟他買過產品，但是貨運送達後卻一直連繫不上她，也擺爛不跟司機約時間領貨，「早知如此，打死我都不會賣給這位虐死孩童的畜牲！！」

▲賣家貼文 。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此網友表示，「很不想人身攻擊，但真的快忍不住」、「不曉得現在的豬有公主病還是豬瘟」、「難怪覺得眼熟，之前好像也被爆棄單」、「19小時前還能發廢文你能心安嗎」。

臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」中還有網友爆料，看到堂姊之前有涉及虐貓的行徑，「現在進階到虐童致死，真的垃圾」、「當時有特別點進去他臉書看，所以對他非常有印象」。

另外《鏡週刊》也報導，阿嬤控訴，據她所知，孫女被打死，女兒的20歲堂姊脫不了關係。女兒自從和堂姊夫妻同居後，行動就被控制，不能打電話和外出；堂姊脾氣暴躁，會因為小孩哭鬧不耐煩「教訓小孩」，沒想到今天竟釀成這樣的悲劇。

▼台南女童生母堂姊臉書遭網友灌爆。（圖／翻攝自Facebook）

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