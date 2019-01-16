台南虐童案引爆鄉民正義　數百人發動8波圍剿戰

▲台南發生虐童致死案，引發「鄉民正義」，數百人發動8波圍剿。（圖／翻攝黑色豪門企業）

記者林悅／台南報導



台南市女童疑遭生母等4人虐打致死，案件在臉書「黑色豪門企業」曝光後，讓鄉民拳頭硬了，台南市第五分局、台南市殯儀館、台南地檢署堵人，從1月16日凌晨1時46分開始，直到下午，持續有8波網友前往包圍，網友說要給嫌犯「教訓」，尤其是五分局警方清晨的強制勸離，過程數度爆發拉扯，幸好未擴大滋擾。

從1月16日凌晨1時30分，女童遭凌虐致死消息從黑色豪門企業傳出，網友號召到五分局堵人，第1波1時46分在五分局週邊聚集人潮15人、車輛10餘部，以死者生父為主，並於五分局周邊繞行，警方為維安集結警力。

凌晨2時出現第2波約50多人，對象以台南市民為主；凌晨3時許第3波，約20多人，但以駕駛轎車呼叫而過叫囂；凌晨3時30分第4波零星約20多人，前往嫌犯偵訊地點五分局公園派出所叫囂，並砸毀李嫌駕駛的計程車後車窗；凌晨4時30分第5波約近百人，是台中地區民眾徹夜開車南下，聚集在五分局，警方再次強制勸離。

上午8時第6波約10多人，民眾聚集公園派出所外，要趁嫌犯移送時攻擊，但遭警察隔離；上午9時許第7波約30多人，聚集台南地檢署；上午9時30分第8波約50多人，聚集殯儀館，以外縣市居民居多。

據了解，女童初步相驗結果出爐，台南地檢署主任檢查官周盟翔表示，女童身上有大量的受虐造成的外傷，腦部也有外傷性出血的情形，而身上沒有刀傷，主要是以用手摳、捏的痕跡，還有疑似棍棒毆打造成的傷痕，另外傷口新舊並陳，分布在身體、四肢，外傷痕跡非常多；至於致命傷必須等進一步解剖報告才能知道，目前初步研判應為顱內出血，可用體無完膚來形容，周盟翔表示，會窮盡一切的偵查手段依法積極的來追究行為人的刑事責任。民眾確認4名嫌犯不會帶到殯儀館後才散去。

另在台南地檢署門口守候的民眾，很多並非台南市人，而是從外地來的鄉民，他們都想為女童向兇嫌討公道而來，顯示欺凌弱小，尤其是小孩更令人難以忍受。轄區台南市警四分局也派出警力在場戒護，防止意外事端。