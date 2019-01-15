台鐵外站津貼「調漲2倍」仍惹議！產工嘆：工作8hrs只能領2hrs

▲車長外站津貼從現行每小時88元，提高至基本工資每小時150元。（圖／記者李毓康攝）

記者曹悅華／台北報導

台灣鐵路產業工會昨（15）公布，在收集700份連署、拜會立委提案、藉由媒體發聲等管道下，車長外站津貼從現行每小時88元，提高至基本工資每小時150元，等於說多了2倍，不過1天只能領2小時，且有限制時段，讓產工不禁感嘆，明明列車長每個跨夜工作班過夜時間約4到8小時不等，卻只拿到2小時津貼，希望爭取在外站過夜就應按時發放。

台鐵產業工會秘書長蕭農瑀說明，目前乘務人員外站津貼在爭取後，從現行每小時88元，提高至每小時150元，不過每天只能領2小時，也就是300元，且外站津貼發放時間必須在晚上11點過後到早上6點間，且規定車長成務旅費加上外站津貼以及誤點加班費不得超過10400元，認為調漲以後「看的到吃不到」。

蕭農瑀試算給《ETtoday新聞雲》記者聽，她說假如那個月的乘務旅費已經到8000、9000，加上平均車長會有10個晚上在外站，這樣就是3000元，不加誤點加班費就已經超過10400元，認為上限設置有些不合理。

▲產工指出，外站津貼的調整方案看似調高了福利，卻隱藏了另一個陷阱。（圖／台鐵提供）

產工代表、彰化車班的張育豪指出，這個外站津貼的調整方案看似調高了福利，卻隱藏了另一個陷阱，因差旅費合併計算上限為10400，提高夜間管制津貼時卻擠壓了其他費用，造成超過10400以上的部分費用無法支領，簡單來說就是你有工作的事實，卻領不到應有的工資。

張育豪呼籲，台鐵局能夠真正地拿出誠意及辦法解決實際問題，透過正式管道將夜間管制津貼從差旅費中獨立出來，讓實際提供勞務的辛苦工作人員能夠實實在在的領到應得的全額工資，如此方是車班工時會議該有的重要決議事項也才符合公平正義原則。

對此，台鐵局僅回應，外站津貼不應該稱做外站津貼，而應該是約束管制休息時間的補助，對於產工的聲音有聽見，會再討論。