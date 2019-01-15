省30分鐘排隊！台北轉運站推「票證整合APP」　51條路線一次比價

▲為改善臨櫃排隊問題，台北轉運站推出「智慧行動票證暨轉運站加值消費整合服務APP」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曹悅華／台北報導

春節返鄉在即，全台各個車站又會出現大批返鄉人潮，台北轉運站今（15）舉行「智慧行動票證暨轉運站加值消費整合服務APP」上線計劃記者會，以後只要1分鐘就能搞定購票，力求改善「旅客痛點」，省去至少30分鐘的臨櫃排隊時間，也能減少下一個就是自己卻上不了車的窘況，行動裝置上還能直接看9家業者、51條路線的空位及價格，最重要是秀車票的QR-CODE就可馬上登車，預計8月上線。

經營臺北轉運站的萬達通實業，參與了智慧城鄉生活應用計畫，在經濟部工業局的指導與推動下，整合相關客運業者、支付業者、旅遊業者等產業鏈一起投入智慧交通創新服務，發展國道長途客運智慧行動票證的應用。

▲只要秀車票的QR-CODE就可馬上登車。（圖／記者曹悅華攝）

這款結合多項功能的智慧型APP，不僅可讓民眾隨時隨地輕鬆購票，節省排隊等候的時間，而且只要秀車票的QR－CODE就可馬上登車，暢行無阻。此外，還將連結其他運具的轉乘資訊，輔以加值消費（如伴手禮、地方景點、餐廳美食、會員專屬集點活動等）服務，對旅客來是一大福音。

▲該款APP預計8月上線。（圖／記者曹悅華攝）

萬達通公司總經理陳慶祥表示，因應臺北轉運站將於今年8月邁入營運第10周年，因此推出智慧行動票證暨轉運站加值消費整合服務APP的體驗服務。其設計理念，在於改變民眾原有的購票習慣，只要手機下載APP，即可使用行動支付工具付款購票，民眾可隨時隨地「購票、分票」，不用再去售票窗口排隊辦理。

公路總局副局長黃運貴對於這樣的APP則是相當樂見，認為這是民眾所需要的，不僅在公共運輸上更為方便，業者也能更有效地提升管理效益，最後達到增加運客量的目的，同時希望這個APP在推出以後，發展更多功能，讓服務更加多元。

▲APP內有我的最愛、行事曆等個人化服務。（圖／記者曹悅華攝）

在智慧行動票證暨轉運站加值消費整合服務APP預告上市的記者會現場，設計了一處讓民眾拍照打卡區域以及智慧行動票證體驗展示區，讓民眾實際體驗與了解這款APP的購票流程及模擬上車刷QR-CODE的方式，不僅是整合9家客運公司的購票資訊，還結合GOOGLE MAP尋找最近的客運站點，一票到底，相當便利。

此外，萬達通公司補充說明，還有「我的最愛」、「行事曆」等功能，讓APP更加人性化，另外，加入這款APP註冊成為會員，再享有各項紅利點數的集點優惠，甚至是客運車票優惠等好康訊息的自動推播，有需要的民眾可多加利用。