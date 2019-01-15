坐輪椅嘛ㄟ通！　航港局宣布今年「21條航線」增無障礙設備

▲航港局推動海運友善環境，預計今年將有21條航線可提供無障礙友善服務。（圖／交通部航港局提供）

記者曹悅華／台北報導

為照顧身心障礙民眾及年長者，積極改善現成船無障礙環境，交通部航港局今（15）宣布，去（107）年3月26日起以補助方式鼓勵業者增設無障礙設施，共有44艘大眾運輸船舶提出申請，預計今（108）年全數改善完成後，將有21條航線可提供無障礙友善服務。

航港局局長謝謂君指出，根據內政部最新統計，截至2018年底，全台65歲以上長者人數，已高達326萬人，約占全國人口13.83％，海運友善環境不僅是保障身心障礙者行動的權益，也可因應許多年長者通行無障礙之需求，因此航港局不但大力協助地方政府改善交通船碼頭，並督促船舶業者積極改善船舶無障礙設施設備。

身心障礙者聯盟常務理事劉金鐘指出，搭船出遊所感受的海上徐風、夕陽美景等都是很美好的體驗，以前船舶環境對於身障者並不友善，經過這幾年政府推動船上無障礙環境，積極解決船舶門檻、走道、輪椅停靠及改善岸接設施等，使得身障者也能享有搭船出遊的便利。

▲目前已有18條航線39艘船舶符合無障礙友善服務。（圖／交通部航港局提供）

航港局指出，海上船舶必須考量結構、穩度及水密等安全因素，艙門應有必要的門檻高度，以面對海上的驚濤駭浪，船體應以瘦長型為主，以減少水中阻力，再加上機艙、救生等必要設備，空間設計上較為複雜，而且船舶於建造完成後不易改裝，使得現成船無障礙環境改善更具挑戰性。

經由航港局大眾運輸船舶無障礙補助計畫的執行，鼓勵大眾運輸船舶增設「客艙內通行特製化輪椅」、「供進出艙室使用之活動式斜坡板」及其他必要之船舶無障礙設施，目前已有18條航線39艘船舶符合無障礙友善服務，分別為台北－平潭、布袋－馬公、高雄－澎湖離島、台南-澎湖、澎湖離島間2條航線、基隆－馬祖、馬祖小三通2條航線、馬祖離島間3條航線、金門小三通航線、金門離島間、台東－蘭嶼－綠島2條航線、後壁湖－蘭嶼、大稻埕－關渡－淡水等，另有澎湖白沙－鳥嶼、白沙－大倉、白沙－員貝等3條航線5艘船舶也將陸續於今年度完成。

未來，航港局已規劃在今年度邀請身心障礙委員辦理實地稽核，體驗海運無障礙的改善程度，並結合船舶重要資訊QR Code查詢系統，將無障礙友善相關資訊充分揭露，方便民眾選擇搭乘時參考。