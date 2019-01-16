1歲女嬰遭虐死　黃國昌籲開臨時會：完成「兒少保護改革法案」立法

▲女嬰遭母親及同居人凌虐致死，全身遍體麟傷。（圖／翻攝《黑色豪門企業》）

政治中心／綜合報導

台南市15日深夜傳出17歲親生母親和男性同居人虐死1歲女嬰，還被親友爆料「拿菸燙她」，女嬰生父知情後難過說，「孩子對不起，爸爸對不起妳」，引起網友撻伐。立委黃國昌16日心痛表示，明天將正式請求院長蘇嘉全，考慮召開臨時會，完成相關兒少保護改革法案的立法。

黃國昌在臉書表示，一早又看到這種悲劇，真的讓人痛徹心扉，修補殘破的社會安全網、強化兒少保護體系，真的不能再拖延了。

黃國昌說，「明天立法院黨團協商，我將正式請求院長蘇嘉全協調各黨團，慎重考慮召開第二次臨時會，完成相關兒少保護改革法案的立法。」

黃國昌強調，私刑正義絕不值得鼓勵，但改革蹉跎與立法怠惰，將更無法為社會所忍受，「立法院不必有寒假」。

▲台南1歲女嬰疑似遭虐死，親生母親照片。（圖／翻攝自當事人臉書）

據了解，女童自從父母離異後，便跟著母親一起生活，日前母親男友也搬來同住。生父友人表示，女童母親與同居人就常抱怨小孩非常難帶，甚至出手施暴，但女童生父苦無監護權，無法出手干涉，晚間接到醫院通知後，才得知女兒已被虐待致死，當場悲痛萬分。

女童生母向警方供稱，因小孩不停哭鬧才用「不求人」管教，卻不知小孩突然昏厥，與男友將她緊急送醫後，也不知道孩子會突然死亡。「妳想紅我會讓全台南轟幹妳」，女童祖母在臉書痛斥女兒，「我把孫子交給妳，妳他O怎麼顧的，一條命就這樣不見，妳最好給我們一個交代，我會讓全台南知道妳一個親母跟表姐男朋友有多惡劣。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線。