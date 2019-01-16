快訊／春節訂票太滿！高鐵宣布「再開17班次」　1/18搶票

▲台灣高鐵公司今宣布春節再加開17班次列車。（圖／記者賴文萱攝）

記者曹悅華／台北報導

為服務旅客返鄉團圓及年節出遊需求，台灣高鐵公司自1月31日（四）至2月11日（一）規劃為期12天的春節疏運，但由於旅客訂位情形踴躍，今宣布特別依據運能調度狀況，再加開17班次（南下7班、北上10班）列車，以加強服務旅客，1/18（五）凌晨零時起開放購票。同時，春節疏運期間，各車次將依旅運需求提供3至5節自由座車廂，歡迎旅客多加利用。

高鐵公司表示，春節期間人潮眾多，高鐵各車站均將加派人力，引導旅客乘車，以確保乘車品質並維護旅客安全；此外，高鐵公司也將視旅客需求及列車運能調度、組員人力等狀況，機動加開全車自由座列車（第六節商務車廂除外），以加強服務旅客。

▲春節假期疏運再加開之17班次列車，發車時段及停靠模式如圖。（圖／台灣高鐵公司提供，點我放大）

高鐵公司說明，今（108）年春節疏運期間共加開482班次列車（南下247班、北上235班），較平時班次增加約28％，總計12天提供2155班次列車的旅運服務，以加強服務春節返鄉、出遊之旅運需求，截至1月16日上午9時為止，約80萬張車票完成訂位。

高鐵公司提醒，敬請旅客預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車，節省寶貴時間。尚未購票之旅客，可透過網路訂位系統、智慧型手機購票系統或便利超商購票系統，查詢春節疏運期間欲搭乘日期及時段指定區間仍有空位之列車車次，儘早規劃安排行程。