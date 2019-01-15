15歲以下可否領身故金　學者意見分歧保險局很頭痛

▲普悠瑪翻車事故，再掀起15歲以下孩童可否領身故金爭議。（圖／記者游芳男攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

普悠瑪事故再掀起15歲以下孩童能否領身故金的爭議，立委要求金管會1個月內研議是否修正保險法。保險局今天(15日)指出，目前學者意見分歧，分成3種不同意見，包括列舉特定事故、限制死亡保險金額，也有學者建議維持現行不修法。也因為學者意見不同，讓保險局頭痛，仍盡力希望能在農曆年前趕出研議結果送立法院。

根據現行《保險法》107條規定，被保險人未滿15歲前死亡不能領取人壽保險的身故保險金，保險人只能加計利息退還所繳保險費，或返還投資型保險專設帳戶價值。

普悠瑪號翻車事故，罹難者中有5名15歲以下罹難者，就因為受限於上述保險法規定，自身投保的旅平險、意外險等，都不能領取身故保險金，再次引起民眾關注，立委更要求保險局必須在1個月內研議是否修法。

保險局副局長王麗惠指出，目前學者意見分歧，有些學者認為可列舉特定事故，有些學者認為要限制死亡保險金額，有些學者則認為維持現狀不要修法。

保險局也參考國外的規定，卻也發現國外沒有一致性的規範。像韓國、法國一律禁止投保，法國是禁止12歲以下投保，韓國是禁止15歲以下投保。

另有部分國家是限制給付，像是德國限定在8000歐元以下(約28萬新台幣)；日本是1000萬日圓以下(約280萬新台幣)；大陸是不滿10歲限多張保單總和給付不得超過20萬元人民幣，10歲以上但不滿18歲是50萬人民幣限額；美國各州不同，以紐約州來說，4.5歲以下保額不得超過要保人的保額25%，4.5歲到14.5歲保額不得超過要保人的保額50%，但兩者都限額在5萬美元以下。

隨著1個月期限將至，王麗惠強調，目前保險局正在審慎研議中，希望能趕在農曆年前將初步的研議結果送到立法院。