蘇貞昌拜會時代力量　黃國昌：新北這張票我有投給你

▲蘇貞昌拜會時代力量黨團。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌14日上任，15日拜會立法院在野各黨團，以及立法院長蘇嘉全和前立法院長王金平。時代力量黨主席黃國昌表示，蘇貞昌不僅僅是政治上前輩，過去政績大家都有目共睹，在去年2018選戰，「我這張票投給蘇院長」。

黃國昌表示，蘇貞昌不僅僅是政治上前輩，過去政績大家都有目共睹，作為新北市民，「我這張票投給蘇院長」，他也是汐止居民，對於蘇貞昌當初解決汐止水患問題感恩在心，這次院長再度擔任行政院長，他個人有非常高期待，台灣人民期待一個會解決問題的行政團隊，這樣的格局跟態度能讓整個內閣感染到為人民做事的氣氛。

時代力量黨團總召徐永明則說，禮拜四就會由立法院長蘇嘉全院長召集協商，邀請蘇院長報告，時代力量很想了解整個未來新內閣施政方向；此外，年節快到了，希望跟民生相關議題的政策可以延續，尤其7休1政策鬆綁，運輸業在年節安全很重要，勞檢部分要特別注意，賴清德院長任內通過國道警察危險加給，對於警察同仁安全問題，也希望能夠延續這項政策。

徐永明表示，在非核家園部分，對於非核家園進程，他們會按照原本的決定還是會暫緩，時代力量黨團在未來，對台灣人民有利的政策，都會支持蘇貞昌。蘇貞昌並未回應時代力量的期許和提問，僅由秘書長李孟諺記下筆記。