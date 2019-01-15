高雄幣安卓上架！iOS等到月底　3夜市掃QR CODE拿10％回饋

▲攤商期待高雄幣能帶來人潮和錢潮。圖為六合夜市。（圖／記者季相儒攝）

地方中心／綜合報導

高雄市推出「幣多多」APP，限六合夜市、南華商圈、光華夜市使用高雄幣折抵消費，安卓系統目前已經上架開放下載，最快18日就能使用，民眾只要在使用現金結帳時掃描店家的QR Code，就能拿到1到10％的高雄幣回饋。雖然現在還是試用階段，但網友們評價大多都是正面的，「很有生意頭腦，會提高再次消費的意願。」

對於高雄幣是否真的能讓高雄經濟發大財，光華夜市發展協會理事長顏永峻接受《東森新聞》採訪時提到，民眾最快18日就能在店家使用，不僅消費者期待，老闆們也都希望生意能變好，甚至有賣炸物的攤商在還沒營業前就跑來詢問要怎麼配合；未來民眾只要到有加入高雄幣回饋的店家消費，事先下載APP並輸入個資，不需要綁定信用卡，結帳付現後掃描店家的專屬QR Code，就能獲得1到10％不等的回饋，下次消費就能使用。

▼▲幣多多APP已在安卓系統上架測試。（圖／翻攝自Google Play）

由於目前安卓系統已經開放下載「幣多多」，蘋果的iOS系統則要等到月底才能上架，雖然介面仍在測試階段，但網友們的評價大多都抱持正面態度，紛紛留言鼓勵，「拋開藍綠好好做事，讓高雄發大財」、「我也要來下載用用看」、「很有生意頭腦，會提高再次消費的意願」。

其實除了高雄幣之外，早在2年前台東縣就推出「TTPush踢一下」APP，結合台東金幣來兌換商品，也能用來繳市內所有公有停車場的費用，目前已有5萬3000多名會員，金幣兌換率超過90％，已進入發展成熟的階段，台東縣政府預計要向中央爭取預算，投入「幣鏈賦能」計畫，同時也有意與高雄市、連江縣、澎湖縣、台中市、新北市等縣市跨域合作，帶動整體發展。

▼網友留言偏向正面態度。（圖／YouTube／東森新聞）

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