私下和解鐵定遭拒賠　責任險保戶車禍務必通知業務員調解

▲和泰產險建議車主可視預算投保相關的汽車保險 。（圖／記者李蕙璇製表）

記者李蕙璇／台北報導

發生車禍時協調賠償的過程中，因為涉及肇事責任鑑定、民事賠償與刑事過失傷害等相關法律問題，民眾多會邀請親友陪同出席、交由第三方的區公所調解會等協助和解，且當民眾有額外買第三人責任險時，產險公司皆會要求須通知其出席調解會，若未通知私下和解，反而可依條款拒賠。

金融消費評議中心委員指出，《保險法》第91條有提及「責任保險」的權利義務，例如「被保險人因受第三人之請求而為抗辯，所支出之訴訟上或訴訟外之必要費用，除契約另有訂定外，由保險人負擔之。被保險人得請求保險人墊給前項費用。」

也就是說，民眾投保的第三人責任保險時，保險公司須負擔保戶在協調賠償過程中所支出相關的法院上訴、裁判費等，原則上由保險公司負擔，還有法律見解認為，提供責任保險的產險公司還負有主動提供抗辯之義務，即為保戶處理協調的防禦義務。

▼強制險與第三人責任險給付差異。（表／記者李蕙璇製繪）

和泰、明台產險也說，第三人責任險的車主發生車禍而遭到對方要求賠償、或有肇事責任須負擔賠償時，其提供責任保險的產險公司提供給保戶的權利保護機能，應協助保戶與對方之間所進行的訴訟、和解、調解、仲裁程序，並協助提出攻擊、防禦的抗辯。

因此，目前產險公司採取的方式也就是，投保強制險的保戶發生車禍時，公司依保單條款無須派員出席協調會，但須派員為額外投保第三人責任險的保戶代表協商，且保單條款還約定責任險的保戶務必通知保險公司人員出席，不可以私下和解，保險公司也無須依私下和解的內容給付保險金。

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