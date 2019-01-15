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肉圓忘加辣網友狂刷留言「叫妳加要記得」　老闆娘：請主動告知

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▲▼惡爸痛打母子！民眾打電話罵肉圓店「為何不幫孩加辣」　老闆娘回應了。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲老闆娘認為應該是太忙才會忘記加辣。（圖／記者陳豐德翻攝）

生活中心／綜合報導

新北市蘆洲42歲林姓男子因為肉圓沒加辣的家暴事件，引起社會憤怒，就連賣出肉圓的店家也跟著挨罵，遭網友留言洗版「記得加辣」。老闆娘無奈表示，店裡的辣椒醬是用朝天椒手工製作的，會免費幫客人添加，告示上還特別註明，如果要加辣或加湯請主動告知店員。

老闆娘強調，事發當天客人很多，加上店裡人手不足，或許是太忙了，所以沒有注意到遭家暴的12歲男童和李姓媽媽有沒有過來購買。雖然老闆娘認為應該是一時忙到忘記加辣，但部分網友並不買單，甚至在臉書狂刷留言酸諷「叫妳加辣要記得幫加」、「以後要記得問是誰要吃的，以及加辣了嗎」。

面對外界的批評聲浪，老闆娘無奈表示，招牌上都有特別註明如果要加辣或加湯請主動告知，可是客人很少主動講，店員都會盡量詢問要不要加辣，「如果不吃辣的話一定要加嗎？『請先告知』我們有寫這張。」

網友狂刷留言酸「請加辣」，肉圓店老闆娘無奈。（圖／東森新聞）

▼▲對於店家忘記加辣的事，網友們正反意見都有。（圖／東森新聞）

網友狂刷留言酸「請加辣」，肉圓店老闆娘無奈。（圖／東森新聞）

不過，也有另一派網友替老闆娘抱不平，認為整起事件明明就是林男的錯，怎麼反而怪到店家頭上，「人不會失誤嗎？」、「好險沒加辣，要不然這對母子還要隱忍多久，說什麼砸店的感覺沒必要，畢竟老闆娘也不是故意的」。

至於林男一家的狀況，李妻14日在臉書發布聲明同時曝光丈夫過去打小孩的影片，只因為寫功課發呆就遭鐵棍打屁股，讓兒子痛得直求饒，「不要打了」、「拜託別這樣」、「很痛」，最後甚至一度疼到說不出話，「為了孩子我必須勇敢站出保護他。」

▲▼ 肉圓惡爸道歉 。（圖／記者陳豐德攝）

▼▲林男在派出所前道歉，但妻子再曝他曾用鐵棍打小孩。（圖／記者陳豐德攝、翻攝自爆料公社）

▲▼鐵棍打3下就紅！肉圓惡爸「家暴影片」再曝光　小孩哭喊。（圖／翻攝自爆料公社）

聲明全文如下：

首先要謝謝各界的關心以及協助，造成鄰居不便也在此誠心道歉。

但是為了孩子我必須勇敢站出保護他，孩子長期處在暴力之下，在他低年級的時候，孩子甚至對著我哭訴說：為什麼我要生下他，他很想死掉！當媽媽的聽到這樣，真的心如刀割，所以當時有求助學校，也做心理輔導，這幾年陸續還有多次的暴力相向，我花了好多的心力在修復他受傷的心靈。

2016年底，當時家裡裝潢，我們暫住婆家，那時他也一度失控，抓著孩子的領子讓他腳離開地面，當時我制止他，於是他便用拳頭把衣櫥搥破，公婆也都知道這件事。

我事先先跟婆婆溝通，我想好好正視處理我們的婚姻，也請她先不要太急又不了了之，當時婆婆也答應我。於是那晚我和先生談了很久，我說我們可以一起去就醫一起去看心理諮商，我不希望我們之間最後發生不可挽回的遺憾。他說他沒有辦法控制自己的情緒，但也不可能會去看醫生。

當時我們最後的結論是暫時分開來住，他留在婆家、我和兒子回蘆洲住，但過了幾天他卻跑回家，理由是說我婆婆要他回來幫忙整理，而且依然是不願意就醫。我很害怕，很害怕他越來越嚴重，害怕那天真的會有不可挽回的事發生！

2017年10月，孩子寫功課發呆，於是他使用鐵棍打孩子，力道之大三下立刻就瘀青了，還對孩子說不會痛對不對、雖然爸爸說不會痛，但媽媽我的心真的很痛，為什麼不阻止？原因就像這次肉圓事件，若我出聲阻止，下場就是打的更慘，所以我之前不敢出聲阻止，因為我怕孩子會被打得更慘，只能忍痛進行搜證！

如今我只求帶著我的孩子離開這樣的環境，有個讓我們母子能沒有生命安全之虞，能有個安全的地方安心的生活，讓孩子好好的成長！

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關鍵字：家暴,肉圓,虐童

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