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信偏方活吃青蛙可治骨折　「裂頭蚴」藏26歲男腦中險奪命

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▲▼ 裂頭蚴。（圖／翻攝自河北青年報微信）

▲男子活吃青蛙，腦中長寄生蟲。圖為裂頭蚴示意圖。（圖／翻攝自河北青年報微信）

大陸中心／綜合報導

湖南長沙一名吳姓男子近日突然感到全身無力、說話含糊不清，不僅雙腳不能正常行走，還不時有頭痛的症狀出現。醫院檢查後發現，男子會有這些症狀，是因為受到裂頭蚴感染的關係。吳男則稱，自己年輕時因右上肢骨折，聽民間偏方說吃活青蛙可以醫治，便吃了幾隻；醫師透露，活吃青蛙可能就是患者感染的原因。

綜合陸媒報導，26歲的吳勇（化名）是湖南長沙縣人，兩周前他突然感到全身無力、雙手不能持筷吃飯，後來雙腳也不能正常行走，還不時出現頭痛的症狀。吳勇的妻子擔心他中風，便趕緊帶他就醫。

▲圖為患者頭部核磁共振影像，紅色標記線上方的白色區域為寄生蟲。（圖／翻攝自中新網）

▲圖為患者頭部核磁共振影像，紅色標記線上方的白色區域為寄生蟲。（圖／翻攝自中新網）

長沙市中心醫院神經內科副主任賀國華表示，吳勇前來就診時所說的症狀很像腦中風，但是頭部核磁共振影像顯示並未有異常，初判可能是遭到寄生蟲感染。院方隨後將吳勇的血液樣本進行寄生蟲病特檢，確診患者顱內遭到裂頭蚴感染。經醫生仔細詢問，吳勇表示自己年輕的時候右上肢曾發生骨折，因聽信民間偏方生吃了多隻活青蛙， 認為這樣可以治好骨折。

賀國華提到，「裂頭蚴是一種寄生蟲，從蟲卵到成蟲，它中間會有一個中間宿主，一般是青蛙、蛇、鳥、鼠、豬等；當民眾生吃了這些動物後，很有可能裂頭蚴的蟲卵就會寄生在人體內進行繁殖，成為幼蟲。」

賀國華分析，曼氏裂頭蚴侵入人體後，以幼蟲的狀態寄生於組織或器官內，會引起相對的損害，並有移行的特點；吳勇出現的症狀極可能與蟲體寄生部位靠近額頂葉皮層有關，會出現頭痛、肢體無力、失語等症狀，嚴重的話可能出現顱內高壓、意識障礙甚至死亡。目前，吳勇正在接受藥物保守治療；醫生也提醒，蛙類等肉類不能生吃，也不要輕信偏方，有病應及時就醫。

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