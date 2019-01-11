開賽18秒！MMA格鬥士慘痛一擊...反KO自己　右腳「L型」斷了

實習記者鄭佩玟／綜合報導

美國綜合格鬥（Mixed Martial Arts，MMA）選手喬納森金（Jonathan King），日前在路易斯安納州（Louisiana）出戰威廉斯（Chris Williams），然而僅開賽18秒，出第一腳攻擊威廉斯下盤時，竟踢斷了自己的右小腿骨，直接「自己把自己給KO」，而對手則毫髮無傷。

▲喬納森金攻擊時將自己的小腿骨踢斷，呈現恐怖L型。（圖／翻攝自YouTube）

據ESPN報導，從公開的比賽片段中可以看到，身穿白色褲子的威廉斯率先出腳進攻，喬納森金努力防守並用膝蓋擋開攻擊。激戰至18秒時，喬納森金踢向對手的下盤，卻失去準心踢中膝蓋，導致自己的右小腿骨直接折斷，呈現恐怖的「L」型。

一旁的醫護人員立刻上前替喬納森金進行急救，隨後送至醫院接受手術；有拳迷甚至形容「這是MMA有史以來最可怕的一次受傷」。

▼身穿紅色褲子的喬納森金（左），威廉斯（右）。（圖／翻攝自YouTube）

MMA上周日（6日）已發表聲明，喬納森金右腿的脛骨（tibia）與腓骨（fibula）不幸折斷，不過手術非常順利，目前正在康復之中。

喬納森金在周一（7日）已可接受物理治療，他在Twitter上載了右腿打上石膏的照片和下床練習行走的片段，留言非常感謝所有探望他、為他祈禱、打電話和傳訊息給他的人，「這對我而言有很重要的意義，我會好起來，然後以更好的狀態回歸」。

這樣的慘劇不計其數，MMA選手席爾瓦（Anderson Silva）在2013年12月也有過類似的斷腳遭遇，花了13個月才能康復過來；另一名選手蘭帝瓊斯（Jose Landi-Jons）則在2008年2月斷腳，足足治療了17個月，才能重回賽場。