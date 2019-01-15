特勤教官中彈全身癱！求國賠1133萬 　法院判賠593萬

▲實彈射擊演練現場，一學員誤擊，子彈打中教官郭耿宏的頸椎，導致全身癱瘓至今。（圖／資料照）

記者楊佩琪／台北報導

國安局特勤中心教官郭耿宏進行實彈訓練時，遭學員誤擊打中頸椎，導致全身癱瘓。郭男對國安局、國防部提起國賠訴訟，請求金額1133萬元。台北地方法院民事庭判決，國安局需付國賠金305萬6387元，給予郭耿宏，另包括郭男父母即3名未成年子女共6人，國安局需給付各48萬，總計593萬6387元，全案可上訴。

根據家屬表示，全身癱瘓的郭耿宏，僅有頭部正常，能以嘴叼著筆滑手機表達想說的話，但非常堅強。因育有3個孩子，及年邁父母要扶養，決定提起國賠訴訟，讓家人多份保障。不過國安局認為，郭耿宏為現場教官，應自負100%責任。

至於開槍誤擊的吳姓學員，以及副指揮官許昌，原被提告過失重傷害罪，北檢調查後給予不起訴處分。高檢署發回北檢續查，但郭耿宏認為，每天都在負面情緒中，讓他相當痛苦，決定撤回對2人的告訴。

2015年3月30日，以國安局許昌主導執行的「對象移動交錯實彈射擊訓練」，在局內訓練中心進行，進行到「4對3對向交錯移動同時射擊演練」時，吳姓學員不慎打中郭耿宏的頸椎。而當時包括郭男，所有人都未穿戴護具。根據郭耿宏的說法，國安局根本沒有護頸等相關設備。

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