孟晚舟被捕後首表態　華為創辦人任正非：我想念女兒

▲任正非（左）與孟晚舟（右）。（圖／翻攝自華為官網、CFP）

大陸中心／綜合報導

華為財務長孟晚舟去年12月在加拿大被捕，其父親、華為創辦人之一的任正非今（15）日在深圳向媒體表態稱「蠻想念女兒的」；對於該案件，任正非表示樂觀，目前正靜候美國總統川普是否會干預此事。由於華為遭美國指控涉及間諜活動，任正非則是否認一切傳聞。

綜合外媒報導，大陸電信巨擘（Huawei）被美國指涉及間諜活動，先後遭到美、日、澳等國「封殺」。華為創辦人任正非今天在廣東省深圳市與媒體對話時，首度打破沉默稱，該公司從來沒有為中國政府進行過間諜活動，也永遠不會。

▲華為創辦人任正非15日與媒體對談。（圖／美聯社）

任正非表示，他個人永遠不會損害客戶的利益，他與他的公司也不會回應此類要求。他也說，「我仍然熱愛我的國家，我支持共產黨，但我永遠不會做任何傷害世界上任何國家的事情。」

任正非的女兒、華為財務長孟晚舟，去年12月初因涉及華為違反美國制裁伊朗禁令在加拿大轉機時被逮，是否會引渡美國受審，備受外界關注。對此，任正非今天也首次回應孟晚舟被捕事件，他表示很想念女兒，相信此事會有公正的結果。

大陸外交部發言人華春瑩今天出席例行記者會時表示，「關於孟晚舟女士案件，中方已反反覆覆地多次闡明嚴正立場，我想任何一個具有正常判斷力的人都能看出來，孟晚舟案不是一起普通的法律案件。」

華春瑩也稱，加方對孟晚舟採取的逮捕措施絕不是為了司法正義，而是對司法程序的濫用，加方必須為其錯誤承擔所有的嚴重後果和責任。此外，希望加方知錯就改，立即糾正錯誤，釋放被無理扣押的孟晚舟女士。

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