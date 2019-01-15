弱勢千人圍爐善款募不到一半　超商義賣協助籌資

▲廣寧樂善團弱勢千人圍爐將在27日晚上舉辦，只募集到一半資金，超商舉辦義賣協助。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

還剩12天，彰化縣員林廣寧樂善團在27日晚間將舉辦第6屆「千人饗宴、寒冬圍爐」活動，今年參加的弱勢邊緣人暴增至3千人，所需約4百萬元善款，如今僅募到150萬餘元，團長張雪如說，「頭哪有洗一半的道理」，還是得要咬緊牙根繼續辦，員林市統一超商惠明店也幫忙號召鄰居，捐助物資義賣籌善款。

▲有許多民眾到場參與義賣。

「一件8百元厚毯只要3百元！」張雪如捐出20床，立刻吸引許多民眾圍觀買毯子，1個陳姓媽媽說要一口氣買3床，還被張雪如婉拒說「只能買一件喔！」，而員林諾貝爾幼兒園園長劉美蘭，不僅拿許多物品義賣，還買了毯子要送給家扶中心的小朋友過個暖暖的冬天。

▲員林諾貝爾幼兒園園長劉美蘭，不僅拿許多物品義賣，還買了毯子要送給家扶中心的小朋友過個暖暖的冬天。

另外，該家超商店員店長也拿出全新手錶及各項精品加入義賣行列，原本一瓶義賣10元氣泡礦泉水，有民眾慷慨捐出5百元，獲得在場許多人的掌聲。

統一超商惠明店店長魏渙堂說，這是第4年發起的活動，半個月前在店家前貼出要義賣的公告，獲得附近鄰居的響應，現場大概有300項幾乎全新的物資，以每樣10元到數百元的金額賣出，前幾年募集的善款都有近2萬元，雖然款項不多，但希望可以拋磚引玉，幫助更多的弱勢家庭與街友。

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