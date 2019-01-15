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玉山父子斷崖「女遊客墜百米山谷」　頭骨碎裂身亡

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▲▼玉山父子斷崖女遊客墜百米山谷，頭骨碎裂死亡。（圖／記者唐詠絮攝）

▲玉山父子斷崖女遊客墜百米山谷，頭骨碎裂死亡。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者陳玉、唐詠絮／南投報導

玉山八通關古道風景秀麗，經常是山友們喜愛挑戰路段，未料15日接近中午12時許傳出1名55歲陳姓女遊客行經父子斷崖時，不慎跌落深逾百米山谷。南投消防局獲報，出動20多名警義消上山搜救，搜救人員於12時52分繩索下降100米，發現鞋子，13時12分發現傷者頭骨破裂，已明顯死亡。

▲▼玉山父子斷崖女遊客墜百米山谷，頭骨碎裂死亡。（圖／記者唐詠絮攝）

玉山國家管理處指出，落谷失蹤的是 1名55歲女遊客，有可能是沿著八通關步道往山裡走，欣賞完知名的雲龍瀑布後，回程路上不幸發生意外，由於事發地點離八通關古道登山口約1.5公里父子斷崖附近，疑是女遊客行經碎石坡路段時，不熟悉路況，才會不慎失足滑落。

據黃姓女士向消防局報案稱，來自彰化縣一行16人本日上午從八通關古道欲前往雲龍瀑布，途經八通關古道1.5公里父子斷崖處附近，陳婦不慎墬落山谷，深度不詳。

▲▼玉山父子斷崖女遊客墜百米山谷，頭骨碎裂死亡。（圖／記者唐詠絮攝）

消防局表示，11時8分接獲報案，於11時30分整裝完畢出勤，出勤人員玉山分隊消防人員4人、義消12人，分成兩路，馬上派遣救難人員前往八通關古道父子斷崖附近搜尋，一路從步道下切，一路從溪谷往上搜救，搜救人員12時52分繩索下降100米，發現鞋子，13時12分發現傷者，頭骨破裂已明顯死亡，目前將克服難度，以繩索下放至溪谷約250公尺深處，再由搜救人員以人力接駁方式背運上岸。

▲▼玉山父子斷崖。（圖／翻攝自玉山國家公園）

▲玉山父子斷崖。（圖／翻攝自玉山國家公園）

由於東埔斷崖即父不知子斷崖，又名父子斷崖，位於八通關古道步道段，因其特殊地質驚險、落石不斷，即便如父子兩人同行至此，也無睱照應彼此，而有「父不知子」的傳神名稱。

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關鍵字：玉山,父子斷崖,頭骨碎裂,八通關古道

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