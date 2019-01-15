失智婦與家人運動脫隊失蹤　3天後全身赤裸在深山被尋獲　

▲失智婦（中）與家人外出運動失蹤3天在深山內被2名女山友尋獲。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名63歲失智婦人13日與家人前往田中鎮中南路鼓山寺運動時，脫隊沿中南路往西方向徒步行走，家屬遍尋不著報警協尋，因山區步道擴及田中及社頭且岔路多，失蹤三天二夜後，15日全身赤裸在太平坑深山內被2名女山友尋獲，陳婦因多天未進食，膝蓋又擦傷流血亦有脫水的現象，消防人員緊急送醫院急救。

警方於受理報案後，即積極調閱路口監視器，發現陳女於13日8時21分許徒步沿著中南路往田中市區方向，8時58分出現在田中鎮員集路與復興路口，之後就無陳女蹤影，過了一天，員警抱著永不放棄精神，擴大監視器調閱範圍，終在田中鎮山腳路與和平路口發現陳女向東往山區直行，警方、消防、當地熱心人士及家屬在14日20時集結，分頭在山區步道、工寮、果園、涼亭等處一同協助找尋失蹤者，因入夜天色昏暗，山區道路皆無照明，搜尋效果有限，直至15日凌晨2時結束，待6時30分天亮再集結搜山。

▲失智婦與家人外出運動失蹤後，仍穿著整齊沿著中南路走。

因山區步道擴及田中鎮及社頭鄉，且岔路多，陳女亦已失蹤達三天二夜，所有參與人員皆心急如焚，在現場舉行勤前教育後，隨即投入山區兵分多路搜尋，然皇天不負苦心人，住在員林及社頭的兩位楊姓、余姓女山友於8時40分許在田中鎮長青步道發現一名女子全身赤裸徒步要往太平坑深山走進去，兩名山友見其神情舉止怪異、語無倫次，便立即報警，在附近搜尋的員警聽到報案通報立即趕赴，經確認該名女子為陳姓失智婦人，陳婦因多天未進食，身體非常虛弱，奄奄一息，亦有脫水的現象，消防人員在現場進行簡單救護後，立刻由救護車送往田中仁和醫院急救。

▲失智婦與家人外出運動失蹤3天在深山內被尋獲。

田中分局內安派出所副所長表示，楊姓、余姓女山友看到陳婦當時一絲不掛全身赤裸膝蓋又流血，趕緊將身上的外套脫下來給陳婦穿，沿路也找不到陳婦當時穿的衣服，問陳婦「這幾天都吃了些甚麼？做了甚麼事？」，陳婦只是呆立在一旁，似乎受到驚嚇，無法言語，陳婦家人都非常感謝有2位山友及警消人員的幫忙協助。

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