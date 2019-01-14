藝人陳昭榮捐贈白米21噸　關懷台東弱勢過新年

▲藝人陳昭榮成立的社團法人中華心蓮心公益協會關懷台東經濟弱勢戶，捐贈逾21噸的白米全數由公所領取發放。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

由藝人陳昭榮成立的社團法人中華心蓮心公益協會關懷台東縣內低（中）收入戶及經濟弱勢戶，14日捐贈台東縣逾21噸的白米，由該協會台東區主任黃振富代表贈與台東縣政府，受贈白米全數由公所領取發放，由副縣長張志明頒發感謝狀。

▲中華心蓮心公益協會台東區主任黃振富（左）代表贈與台東縣政府。

張志明表示，中華心蓮心公益協會熱心公益，長期出錢出力濟貧不遺餘力，他在花蓮服務時就經常聽聞協會的善舉，尤其是捐棺及協助弱勢家庭喪葬等補助，今日捐贈20噸白米供縣內弱勢民眾使用，他特別代表縣府及饒慶鈴縣長表達萬分謝意，亦期待本次捐贈拋磚引玉之效，也讓更多人一起來響應關懷的行列。

▲台東副縣長張志明（右）代表頒發感謝狀。

中華心蓮心公益協會理事長為資深藝人陳昭榮，於民國100年成立，秉持著「付出是一種快樂的泉源」的信念，積極從事捐棺濟貧、公益救助的工作，目前已累積捐贈超過1萬5,000多具棺木，並一直陸續擴大至全國地區。

這次所捐21噸白米是關山地區剛收成的新米，中華心蓮心公益協會台東區主任黃振富本身也是關山人，長期捐贈物資關懷台東縱谷地區的弱勢家庭，帶給民眾滿滿的溫暖；此次捐贈期待透過縣府媒合除了縱谷地區外之其他縣民，讓弱勢家庭歡喜迎新年。