感念國軍為蘇澳付出　鎮長李明哲春節勞軍

▲▼蘇澳鎮長林明哲（圖中）為感念國軍為蘇澳付出，15日進行蘇澳鎮各界2019年度春節勞軍活動。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇澳鎮依山傍海，長久以來，每逢天然災害，當鎮民亟須協助時，駐守鎮內國軍弟兄們，總會於第一時間伸出援手，即時解決居民困厄；蘇澳鎮長林明哲為感念國軍為蘇澳付出，15日進行蘇澳鎮各界2019年度春節勞軍活動，慰勞陸軍蘭陽地區指揮部武荖坑營區、海軍中正基地等國軍弟兄們，林明哲說，勞軍所支付經費雖不多，然卻具有正面肯定國軍官兵平日辛勞之意義，提振軍隊士氣，進而更能達到軍民一家、彼此互助之目標。

蘇澳鎮公所表示，春節是我國最重要的民俗節日，每逢此節慶，家中長輩們總殷殷冀盼離鄉工作的子女們能返家共聚一堂，聆聽他們出外打拼的點點滴滴，分享他們所經歷的喜、樂、傷、悲。但是每於此時，在社會的各個角落，總有一群默默付出，辛勤工作的人，未能及時歸鄉與家人團聚，駐守蘇澳鎮保國護民的國軍官兵們即是其中最具代表性的一群。

另外，每年颱風帶來災害，國軍官兵皆能即時投入救災，令人感佩，鎮長李明哲藉由勞軍活動的舉辦，期能將民敬軍、軍愛民的精神付諸行動，讓國軍弟兄們在寒冬中感受社會各界的關愛，並能提前和他們分享佳節喜慶的氛圍。

並藉由每年春節勞軍活動的舉辦，提振國軍士氣，稍解戍守彊土國軍官兵們的鄉愁，並藉由民間、軍方雙向交流，更能作為日後政府與國軍相互合作的基礎，為蘇澳鎮長遠發展，提供實質助益。