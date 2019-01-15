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載滿整車愛心物資「台北→宜蘭」　超暖老闆親送18戶低收

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▲▼超暖老闆親送整車物資到宜蘭！（圖／蔡維仁提供）

▲大家在村長辦公室前幫忙發物資。（圖／蔡維仁提供，下同）

記者胡順惠／採訪報導

位處新竹市牛篷牛排店的老闆蔡維仁，去年12月底關店包場請身心障礙的孩子吃牛排，隔不到1個月，又載生活物資到宜蘭部落，希望能讓貧困家庭過個好年。蔡維仁接受《ETtoday新聞雲》採訪時說，很開心朋友、客人都主動說要一起贊助，村民年紀都比較大，還有個阿婆拄著拐杖，需要旁邊的人幫忙拿物資。

▲▼超暖老闆親送整車物資到宜蘭！（圖／蔡維仁提供）

▲民眾陸續騎摩托車來領物資。

藍色的小發財車上滿載臘肉、米、沙拉油、醬油等生活物資，蔡維仁14日從台北出發，透過宜蘭村長找到18戶低收入戶，早上先到四季部落，下午再用半小時車程到南山部落，把整車的愛心發送給村民，同時附上一人一包紅包討個好彩頭。蔡維仁表示，其實是抱著歡喜做甘願受的想法，只是盡一份微薄心意，不足掛齒。

蔡維仁跟朋友把物資放在村長辦公室前，大部分村民都能騎摩托車領貨，不過其中有位婆婆拄著拐杖前來，讓他看了相當心疼，趕緊叫大家幫忙拿物資，活動結束後警察也頒發給他一張感謝狀。蔡維仁笑說，「感謝狀是貼心的警察朋友弄的，不是村長喔，村長只會打獵，實在弄得很漂亮。」

▲▼超暖老闆親送整車物資到宜蘭！（圖／蔡維仁提供）

▲蔡維仁（右3）笑說，感謝狀不是村長（左3）弄的，村長只會打獵。

我沒幫多少，朋友才幫了很多忙，我的客人都像好朋友！」蔡維仁表示，整車近6萬元的生活物資，是朋友與熟客一起籌措而來的。他一一細數感謝，包含大原開發建設有限公司的高乾原、亞強科技有限公司、新立安電子的董事長林佾增、奇美裝潢行的鄭文忠、吉象耳鼻喉科神經內科聯合診所院長袁志成、米築株式會社、橘利日式鍋物、蔡明哲、蔡芳勳都有幫忙。

據了解，蔡維仁從921大地震時就開始做公益，找了伙伴到南投煎了3000多份的牛排，送到災區關懷民眾，從民國93年開始，每年宴請新竹地區的弱勢團體，至少免費招待50人份的牛排。看到社會上許多需要幫忙的弱勢團體，他總想盡自身力量幫助社會。

▲▼超暖老闆親送整車物資到宜蘭！（圖／蔡維仁提供）

▲蔡維仁希望民眾拿到物資能安心過年。

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關鍵字：蔡維仁,牛篷牛排店,宜蘭,四季,南山,公益,暖新聞,愛心雲

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