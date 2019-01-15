2019武陵賞櫻　三星出發好禮拿不完

▲▼2019武陵賞櫻從三星出發，好禮拿不完。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

武陵農場櫻花季將於2月7日至27日登場，三星鄉公所今年續辦「武陵賞櫻 三星出發」活動，與國光客運合作，花季期間每天從三星鄉開出3班39人座專車。民眾在三星轉乘賞櫻專車可免費停車，還可獲住宿折價券、餐飲折扣券、國光客運折價券等多項好禮，另外還可抽民宿住宿券、泡湯券、蔥油餅diy券、三星米等獎品，遊客賞櫻之餘，可順道一遊三星。

三星鄉公所表示，國光客運將於17日凌晨起開放武陵賞櫻全路線車票預售，全票520元，半票280元，民眾可至國光自動售票機或全省連線窗口及統一、全家或萊爾富超商系統訂購。三星鄉公所獨家代售其中一班專車，元月17日上午8點半開放電話預售。

▲▼2019武陵賞櫻從三星出發，好禮拿不完。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

鄉長李志鏞說，三星鄉有名聞遐邇的安農溪落羽松秘境，天送埤火車站、長埤湖等景點，還有許多優質民宿及農特產，外地遊客可安排2日遊程，這次在三星轉乘賞櫻專車的遊客將會獲贈民宿折價券2張,每張可折300元，期限到6月底。還有餐飲折扣券、國光客運折價券、摸彩等各項好康，櫻花季期間在小農市集消費也可參加摸彩，買愈多，中獎機會愈高。希望活動可增加鄉內景點的訪客數，及提升民宿、餐飲與農產營收。

三星鄉公所觀光所表示，賞櫻專車上午7點30分自三星綜合運動場出發，下午5點左右返抵三星鄉，公所官網每日公告前1日預售登記代購情形及剩餘車票，購票民眾請於上班時間撥03-9891488訂購。不接受現場訂票，1人限購4張，額滿為止，其他車次請逕洽國光客運系統購票。

三星鄉公所官網可查詢配合這次活動提供優惠的民宿業者、店家資訊，目前有32家民宿配合。小農市集及摸彩箱設於三星綜合運動場賞櫻專車乘車處，3月11日公所將於官網公布得獎名單，詳請可參閱三星鄉公所官網。