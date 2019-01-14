趁1124開票日搶銀樓　動手的、開門的都被起訴

▲宜蘭藍姓男子假買金飾真搶劫（上圖），藍男與把風的同夥李男被逮送辦。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2018年11月24日晚開票夜，宜蘭警力忙，缺錢花用藍姓及李姓男子趁機搶宜蘭一家銀樓，藍男佯裝客人到店內搶得2條金項鍊，李男在店外開門協助逃出，藍男為躲避店家追緝，逃跑時還丟棄其中一條金項鍊，警方相繼逮獲兩人，宜蘭檢方依搶奪罪嫌將兩人起訴。





起訴書指出，22歲藍男與20歲李男，因缺錢花用，向友人借機車，於2018年11月24日晚間7時許，結夥騎著機車，在宜蘭市中山路沿途勘查銀樓店家，尋找下手對象。



當晚8時24分許，藍男進入宜蘭市中山路一家銀樓內，佯裝要購買3兩重的金飾，負責顧店的梅姓女店員不查，從櫥窗內拿出2條金項鍊供其觀看挑選。



在門外把風的李男，見藍男將2條金項鍊拿在手中時，即自店外打開自動門，藍男立刻拿著金項鍊逃出店外，李男佯裝不知情，留在現場。店家大喊「搶劫」並追出，先逮住店外李男，附近鄰居也加入追捕行列，藍男在逃逸過程中，推倒路邊腳踏車，阻撓追捕，還丟下1條重達1點5兩的金項鍊，分散注意力，隨後逃逸無蹤。



檢警認為，銀樓自動門，若有人要走出，得由內部按鈕開啟，若要由外進入該店，得按門外按鈕，須2人同時搭配才能得手，開門接應的李男，雖否認認識逃逸的藍男，但經警方調閱監視器畫面，發現2人曾在店外有交談而被識破，李男之前也以要購買戒指為由，曾佯裝顧客到店內勘查。



搶案發生3小時半，逃逸的藍男就被逮獲，並搜出偷來市價14萬8千元、重達3兩的金項鍊。檢方偵結，認為兩人所為，涉犯搶奪罪嫌，有犯意聯絡、行為分擔，為共同正犯，提起公訴。