宜蘭男離家120公里尋短 　花蓮警動員11個警所追到七星潭

▲李姓男子駕車120公里從宜蘭到花蓮尋短，花蓮警方出動11個警所攔查，最終在七星潭尋獲。（圖／新城分局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

家住宜蘭的李姓男子疑因經濟及感情問題，竟駕車橫跨120公里來到花蓮要覓地輕生，新城分局員警獲報後，發動各派出所加強攔查，最終在七星潭找到失意的李男，立即帶回派出所安置安撫，李妻獲報後，帶著3名幼子趕來北埔派出所，經好言相勸後，一家人終於平安返家。

新城分局表示，13日上午9時接獲宜蘭線警察局之緊急協尋通報，轄內1名李姓男子駕車離家，疑有自殺意圖，經手機定位，該車已到花蓮和平地區，新城分局勤務指揮中心立即通報蘇花公路沿線之和平、崇德、新城所加強攔查。

由於李男車輛持續移動，攔查不易，待第二次定位，李男車輛已到台8線178公里燕子口附近，新城分局再次通報中橫公路之富世、天祥、合歡所加入攔查行列。但李男於12時30分關機，警方定位之最後位置在富世村大禮段，顯示李男已從山區下山，新城分局再通報平地之嘉里、北埔、佳民、加灣、秀林所各警網加強攔查，新城分局11個派出所全力動員，務必防止憾事發生。

另人始料未及的是，李男繞過險峻斷崖之天險，來到的七星潭海濱，北埔派出所巡佐王淳、警員吳俊傑、王建翔接獲勤指中心尋人通報，雖認為李男絕不可能通過層層警網盤查來到七星潭，但仍不敢大意，一一盤查腹地廣闊的七星潭所有停車，最終在賞星廣場發現李男車輛，為人已不在車上，員警見七星潭人潮頗多，且擔心李男已走下沙灘，增加了尋人的難度，也通報七星潭海巡所支援共同搜尋。

幸好李男剛到，尚未走下沙灘，因李男特徵有185公分的瘦高身材，鶴立雞群，成為較顯眼之目標，警方因此在離車600公尺處之海堤上找到一臉失意的李男，經確定身分後，警巡人員即將李男送回車上，並帶回北埔派出所安置。

李妻接獲警方找到先生之通知後，立即帶著3名幼子從宜蘭趕來北埔派出所，差點天人永隔，一家人在派出所內相擁而泣，在眾人勸說安撫下，李男情緒逐漸平復，最終由李男載著妻兒返家回宜蘭，離去前，一家人頻頻感謝警方及海巡人員救回一時衝動的先生及爸爸，阻止了一場悲劇發生，深表敬佩與感激。

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