「地熱能源」未受小英重視　張景森建議賴清德：讓地熱成供電關鍵

▲行政院前政務委員張景森。（資料照／記者黃哲民攝）



記者陶本和／台北報導

有關能源政策的議題，行政院前政委張景森28日表示，他過去在前總統蔡英文執政時期，負責督導能源政策，當時看到菲律賓的「地熱」發展很快，可惜蔡時代全力推動太陽能光電和風力發電，地熱開發沒有受到重視。他建議現任的賴清德政府，採取更積極的態度，策略性支持與制度創新，讓深層地熱成為台灣邁向能源自主、國家安全、低碳與穩定供電的關鍵支柱。

張景森表示，10年前，他在蔡英文總統剛上任不久，曾經一度負責督導能源政策。當時已經看到菲律賓的地熱發展很快，所以曾經協調經濟部，希望台電、中油加大力道推動。可惜在蔡政府時代全力推動太陽光電和風力發電，地熱開發沒有受到重視，只有小規模的試驗。

張景森指出，最近10年，由於石油開發的技術應用到地熱開發，在全世界各國突飛猛進，台灣已經遠遠落後。他說，台灣具備約 30~40 GW 的深層地熱能源潛力，且最近已在宜蘭員山超越地下4000公尺的鑽井探勘已經取得具體結果，證實150 ℃的高熱源存在，這不是抽象的能源希望，而是實證可規劃的能源革命。

因此，張景森表示，希望賴政府採取更積極的態度，策略性支持與制度創新，讓深層地熱成為台灣邁向能源自主、國家安全、低碳與穩定供電的關鍵支柱。