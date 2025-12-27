　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

暗諷陳亭妃「背骨、跑票」　林俊憲：2次議長選舉造成黨內很大傷痕

▲▼2026民進黨台南市長提名政見會，林俊憲受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲2026民進黨台南市長提名政見會，綠委林俊憲。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（27日）舉辦台南市長黨內提名人政見會，結論環節，綠委林俊憲表示，對手陳亭妃說當年賴清德台南市長初選只有六個議員支持，但選完同樣能團結民進黨，但為何賴清德可以，是因為大家信任他，賴清德從未背骨、從未跑票、從未傷害民進黨，民進黨在台南分裂，不必閃避這個事實，最大的傷害就是兩次議長選舉跑票，造成黨內很大傷痕。

林俊憲表示，這次民進黨初選最大危機，就是國民黨介入，自己也曾遇到，國民黨議員在台上拿麥克風喊，民進黨正在初選，如果接到民調電話要支持我的對手陳亭妃，前幾日也有新聞，國民黨一名蔡姓議員，說陳亭妃曾經幫忙他，呼籲支持陳亭妃，看到這些報導非常難過。

林俊憲指出，賴清德主席常說清廉勤政愛鄉土，黨員不能為了自身選舉利益連結國民黨、傷害市民利益。國民黨為何要介入民進黨初選？他們想要一個大選會輸的人，這些支持者大選就跑光了，過去從未看過如此明顯、粗魯的介入初選，連謝龍介都承認說國民黨議員各有各的考量。

林俊憲提到，陳亭妃說當年賴清德台南市長初選只有六個議員支持，但選完同樣能團結民進黨，但為何賴清德可以，是因為大家信任他，賴清德從未背骨、從未跑票、從未傷害民進黨，民進黨在台南分裂，不必閃避這個事實，最大的傷害就是兩次議長選舉跑票，造成黨內很大傷痕。

林俊憲強調，未來團結是重要工作，只有自己代表民進黨參選，才能團結民進黨，國民黨不怕民進黨任何人選、只怕團結的民進黨，現在有二十多位議員、三位立委支持他，只有團結才能打贏2026選戰，何況市長人選更牽動後面總統選舉，民進黨台南執政三十年，雖然地方進步也產生一些要求，市長要把事情做好，重新建立台南人的信任。

舉不出對方優點？　陳亭妃酸林資源多、林俊憲嗆選市長不是照排隊

民進黨今（27日）舉辦台南市長黨內提名人政見會，綠委陳亭妃、林俊憲二人殺得刀刀見骨。在媒體學者提問環節，媒體人邱明玉提問，是否可以舉出對手一項優點？兩人都只用40秒左右的篇幅回應，林俊憲表示，陳亭妃準備八年了，「但選市長不是照排隊的」。陳亭妃則指出，羨慕林俊憲資源很多、造勢一場場辦，但民眾要的是真正跟人民站在一起、被看見的市長。

