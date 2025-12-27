　
政治

音檔流出！解放軍9000萬助攻韓國瑜「韓流」　掌控1000萬個帳號

▲民主基金會董事長韓國瑜出席亞洲民主人權獎頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院長韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

日本讀賣新聞報導，揭露暗網出現3份音檔，是中共解放軍與民間企業的私密對話，討論如何介入2018年高雄市長選戰，推升當時高雄市長參選人韓國瑜的「韓流」，內容包括解放軍「56所」砸2000萬人民幣（約9000萬新台幣）助攻，甚至規劃未來「搜控」（搜尋掌控）台灣1000萬個帳號。對此，國安單位也證實，相關錄音檔是解放軍「戰略支援部隊」某位丁姓處長，與北京「沃民高新科技股份有限公司」負責人齊中祥在討論對台介選業務。

近日暗網上流出三段解放軍會議的錄音檔，內容攸關解放軍「戰略支援部隊」官員與中共民間網路科技企業的對話。其對話內容，涉及中共在2018年時，如何以「軍民合作」的方式介入台灣選舉，當時是由解放軍網絡空間部隊第56研究所負責交辦，並由北京「沃民高新科技股份有限公司」負責執行。

在對話內容中，解放軍撥款2000萬人民幣給解放軍所屬「網絡空間部隊第56研究所」，該單位對外則稱為「江南計算機研究所」，規劃向北京「沃民高新科技股份有限公司」採購「輿情情緒分析系統」，透過這個系統進行輿情分析，預測並干預操控2018年高雄市長選戰。

在第一段錄音檔中，這位「丁處長」與齊中祥提到，「56所」可以在2018年底前，針對台灣地區的九合一選舉進行干預，初期預算是500萬人民幣，而若達成目標，可以在2020年總統大選前，投入1500萬人民幣。

第二段錄音檔，「丁處長」強調，這場選舉很關鍵，他在2018年高雄市長選舉中，精準掌握情報，外界本來都不看好韓國瑜，但他當時說韓國瑜會當選，後來也確實當選了。

丁處長聲稱，希望藉由這次合作處理台灣九合一選舉，打響「沃民公司」的「輿情情緒分析系統」知名度，並驗證其干預台灣選舉的能力。丁處長並要求「沃民公司」提供關鍵訊息，例如選民情緒分析、網路輿論趨勢等，並強調軍方必須參與主導整個過程。

至於第三段錄音檔，齊中祥透露，他的公司已經在台灣社群平台「搜控」（搜尋掌控）600萬個臉書帳號，下一步目標將增加到1000萬個，以此作為資訊來源及擴張節點，為「祖國統一」貢獻力量。對此，國安單位指出，這些帳號用於散布不實資訊、煽動對立情緒、干擾選舉投票等。

解放軍韓國瑜選舉干預暗網錄音國安

