美政府停擺24天害老公無薪　人妻幸運中308萬樂透：想去迪士尼

▲家裡因為政府關閉沒有收入,人妻卻幸運中了大獎。(圖/翻攝自推特/Virginia Lottery)‏

國際中心/綜合報導

美國聯邦政府停擺已經長達24天,導致80萬名公務員領不到薪水,不過維吉尼亞州一名公務員的妻子卻幸運中樂透,獲得10萬美元(約台幣308萬元)獎金,和一輛新的運動休旅車,為家裡解決了困難。

來自阿什本(Ashburn)的沃爾斯(Carrie Walls),11日幸運抱回10萬美元的大獎,她開心表示這筆錢來得時機太剛好了,因為她的丈夫約翰(John Walls) 在聯邦緊急管理署工作,卻因為政府關閉,而被迫放無薪假中,「我哭了,我簡直不敢相信。」

沃爾斯這張能為全家解決困境的樂透,是她在政府關閉前2周,上月4日所購買的golden scratch-off,據了解,同時中到獎金和休旅車的機率只有138萬7200分之一,而要贏得任何一個獎項的機率則是4.16分之一,她目前已計畫要帶全家到加州奧蘭多的迪士尼樂園遊玩。

Carrie of #Ashburn has a new set of wheels - AND $100,000. She entered her non-winning ticket in the "#FordExpedition Plus $100k Promotion," and her ticket was drawn for the top prize! Congratulations Carrie! pic.twitter.com/QHbnsFfEcI