美政府停擺24天害老公無薪　人妻幸運中308萬樂透：想去迪士尼

▲家裡因為政府關閉沒有收入，人妻卻幸運中了大獎。（圖／翻攝自推特／Virginia Lottery）‏

國際中心／綜合報導

美國聯邦政府停擺已經長達24天，導致80萬名公務員領不到薪水，不過維吉尼亞州一名公務員的妻子卻幸運中樂透，獲得10萬美元（約台幣308萬元）獎金，和一輛新的運動休旅車，為家裡解決了困難。

來自阿什本(Ashburn)的沃爾斯(Carrie Walls)，11日幸運抱回10萬美元的大獎，她開心表示這筆錢來得時機太剛好了，因為她的丈夫約翰(John Walls) 在聯邦緊急管理署工作，卻因為政府關閉，而被迫放無薪假中，「我哭了，我簡直不敢相信。」

沃爾斯這張能為全家解決困境的樂透，是她在政府關閉前2周，上月4日所購買的golden scratch-off，據了解，同時中到獎金和休旅車的機率只有138萬7200分之一，而要贏得任何一個獎項的機率則是4.16分之一，她目前已計畫要帶全家到加州奧蘭多的迪士尼樂園遊玩。