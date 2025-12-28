國人提高警覺！深夜強震　卓榮泰指示交通部、內政部掌握震後資訊

▲27日晚間11點05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0的強震。（圖／氣象署提供）



記者陳家祥／台北報導

27日晚間11點05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0的強震。行政院發言人李慧芝今（28日）零時指出，目前獲報花蓮馬太鞍溪堰塞湖暫無變化；鐵公路部分除台鐵蘇澳變電站啟動安全防護機制跳電外，其餘路線尚未有災情傳出，另宜蘭東澳地區曾停電後復電，台電其餘各電廠機組正常運作。

李慧芝表示，由於地震發生於深夜時段，行政院卓榮泰院長請國人同胞仍要提高警覺，也請相互留意左右鄰舍安全，並指示行政院災害防救辦公室、交通部氣象署及內政部消防署即時掌握相關震後資訊，若有相關災情應即時回報，並請交通部即瞭解鐵、公路運輸有無受到影響。

氣象署指出，27日晚間11點05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0的強震，地震觀測到最大震度為4級，出現在宜蘭縣蘇澳、宜蘭縣宜蘭市、新北市雙溪、花蓮縣和平、台北市木柵、基隆市、台北市、新北市、桃園市三光、桃園市、新竹縣關西、花蓮縣花蓮市、台中市梨山、南投縣合歡山、新竹市、苗栗縣南庄、新竹縣竹北市、苗栗縣苗栗市、彰化縣彰化市、雲林縣草嶺、雲林縣斗六市、台東縣成功、嘉義縣番路、嘉義市、台南市白河。