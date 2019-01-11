白冰冰自拍高雄MV惹議　綠委：通往地獄之路是由善意鋪成

▲白冰冰自掏腰包，拍「來去高雄」MV。（圖／翻攝自「白冰冰官方影音頻道」Youtube影片）

記者翁嫆琄／台北報導

藝人白冰冰自掏腰包幫高雄市拍攝觀光宣傳MV，引發爭議。綠委余宛如11日直言，奧地利經濟學家海耶克（Hayek）的名言：「通往地獄之路是由善意鋪成的。」她認為，僅靠即興式的發揮，東抓一個哏、西撈一個點，就想拼湊成一幅施政藍圖，那麼，即使出發點心懷善意，但到了盡頭，迎接市民的很可能就是地獄的大門。

余宛如表示，高雄市長韓國瑜上任以來大力行銷高雄，其中推動觀光又是重中之重，真心要讓高雄「貨出去、人進來、發大財」。近來高雄觀光局長潘恆旭也積極推出一系列的政策，但反對聲浪比贊成多。例如元旦過後，高雄首推「追憶名人」系列活動，也沒問過家屬或相關單位，就硬把1月3日定為「鳳飛飛日」，當日正好是鳳飛飛逝世七周年；接著「潘局長要把柴山冷泉加熱變溫泉也就罷了，還推出『一月一代言』，其人選也是讓全國民眾心頭一震。」

她指出，高市首波主打資深藝人白冰冰代言高雄，冰冰姐鼎力相挺，不收代言費，還自掏腰包砸50萬製作《來去高雄》的宣傳MV。一切都看似美好，但「借用」已故導演齊柏林在2014年的作品《飛閱高雄》。齊柏林創立的電影公司指出「不希望任何人、用任何形式，擷取部分片段播出部分的影像」；此外，網友還發現，該支MV共擷取了5支高雄宣傳影片。

余宛如酸，翻翻舊聞，在去年11月大選前，韓市長的競選團隊也鬧過幾次「借用」別人家的作品當作競選文宣素材，沒付費也沒告知。「馬前總統最愛說『一路走來，始終如一』，看來韓市長團隊有抓到這個精神。」

她更強調，「通往地獄之路是由善意鋪成的」，如果不是透過詳細規劃、又缺乏願景和目標的政策，僅靠著即興式的發揮，東抓一個哏、西撈一個點，就想拼湊成一幅施政藍圖，那麼，即使出發點心懷善意，但到了盡頭，迎接市民的很可能就是地獄的大門。